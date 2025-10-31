Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (31.10.2025)
- 31 oktyabr, 2025
- 09:07
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,5 % azalaraq 1,9672 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,05 % azalaraq 2,1247 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9672
|
100 Rusiya rublu
|
2,1247
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1134
|
1 Belarus rublu
|
0,5594
|
1 Bolqarıstan levi
|
1,0058
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1192
|
1 Çexiya kronu
|
0,0808
|
1 Çin yuanı
|
0,2391
|
1 Danimarka kronu
|
0,2634
|
1 Gürcü larisi
|
0,6267
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2188
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0192
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2367
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1801
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1204
|
1 İsrail şekeli
|
0,5221
|
1 Kanada dolları
|
1,2154
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5399
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3201
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0195
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5065
|
1 Moldova leyi
|
0,1004
|
1 Norveç kronu
|
0,1690
|
100 Özbək somu
|
0,0141
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6026
|
1 Polşa zlotası
|
0,4635
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3869
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0168
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3078
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4533
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3120
|
Türk lirəsi
|
0,0404
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0406
|
Yapon yeni
|
1,1044
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9745
|
Qızıl
|
6808,7550
|
Gümüş
|
83,1258
|
Platin
|
2752,7080
|
Palladium
|
2499,8075