    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (31.10.2025)

    Maliyyə
    • 31 oktyabr, 2025
    • 09:07
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (31.10.2025)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,5 % azalaraq 1,9672 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,05 % azalaraq 2,1247 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9672

    100 Rusiya rublu

    2,1247

    1 Avstraliya dolları

    1,1134

    1 Belarus rublu

    0,5594

    1 Bolqarıstan levi

    1,0058

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1192

    1 Çexiya kronu

    0,0808

    1 Çin yuanı

    0,2391

    1 Danimarka kronu

    0,2634

    1 Gürcü larisi

    0,6267

    1 Honq Konq dolları

    0,2188

    1 Hindistan rupisi

    0,0192

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2367

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1801

    1 İsveçrə frankı

    2,1204

    1 İsrail şekeli

    0,5221

    1 Kanada dolları

    1,2154

    1 Küveyt dinarı

    5,5399

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3201

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0195

    100 Macarıstan forinti

    0,5065

    1 Moldova leyi

    0,1004

    1 Norveç kronu

    0,1690

    100 Özbək somu

    0,0141

    100 Pakistan rupisi

    0,6026

    1 Polşa zlotası

    0,4635

    1 Rumıniya leyi

    0,3869

    1 Serbiya dinarı

    0,0168

    1 Sinqapur dolları

    1,3078

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4533

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3120

    Türk lirəsi

    0,0404

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0406

    Yapon yeni

    1,1044

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9745

    Qızıl

    6808,7550

    Gümüş

    83,1258

    Platin

    2752,7080

    Palladium

    2499,8075
    məzənnə dollar manat
