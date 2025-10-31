Ilham Aliyev Path to Victory WUF13
    CBA currency exchange rates (31.10.2025)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro decreased by 0.5% to 1.9672 manats, and 100 Russian rubles fell by 0.05% to 2.1247 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9672

    100 RUB (Russian ruble)

    2.1247

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1134

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5594

    1 BGN (Bulgarian lev)

    1.0058

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1192

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0808

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2391

    1 DKK (Danish krone)

    0.2634

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6267

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2188

    1 INR (Indian rupee)

    0.0192

    1 GBP (British pound)

    2.2367

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1801

    1 CHF (Swiss franc)

    2.1204

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5221

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2154

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5399

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3201

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4664

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0195

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5065

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.1004

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1690

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0141

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6026

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4635

    1 RON (Romanian leu)

    0.3869

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0168

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3078

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4533

    1 SDR (IMF)

    2.3120

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0404

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0406

    100 JPY (Japanese yen)

    1.1044

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9745

    Gold (1 ounce)

    6,808.7550

    Silver (1 ounce)

    83.1258

    Platinum (1 ounce)

    2,752.7080

    Palladium (1 ounce)

    2,499.8075
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (31.10.2025)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.10.2025)

