    Цена азербайджанской нефти выросла почти на 2%

    Энергетика
    • 09 января, 2026
    • 09:57
    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $1,04 или 1,6% - до $65,64.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent составила $62,93.

    Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB повысилась на $1,06 или 1,69% - до $63,86 за баррель.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    Azeri Light Brent цена нефти мировой рынок
