Хакан Фидан и Исхак Дар обсудили эскалацию между Пакистаном и Афганистаном
В регионе
- 27 февраля, 2026
- 13:00
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и глава МИД Пакистана, заместитель премьер-министра Мухаммад Исхак Дар обсудили эскалацию между Пакистаном и Афганистаном.
Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Пакистана.
В ходе телефонного разговора Мухаммад Исхак Дар подчеркнул, что Пакистан адекватно ответил на неспровоцированную агрессию Афганистана, а пакистанские вооруженные силы успешно провели воздушные операции в рамках операции "Газаб-лиль-хакк" для защиты своего суверенитета и территориальной целостности.
Стороны отметили важность мира и стабильности в регионе и договорились о продолжении консультацией о развитии событий.
Последние новости
13:33
Азербайджан и Эфиопия будут сотрудничать в оборонной сфереВнешняя политика
13:30
Шахбаз Шариф совершит визит в РФ в начале мартаДругие страны
13:30
Состоялась встреча первых леди Азербайджана и ЭфиопииВнешняя политика
13:27
Зеленский: Россия не побеждает, а Украина не проигрываетДругие страны
13:25
Азербайджан и Эфиопия будут сотрудничать в рамках COP32Внешняя политика
13:19
Генпрокуратура Казахстана начала проверку связей экс-чиновников с ЭпштейномВ регионе
13:18
Ильхам Алиев встретился с премьером Эфиопии в расширенном составе, подписан ряд документовВнешняя политика
13:15
Генсек энергосовета Италии: Сотрудничество с Азербайджаном укрепляет безопасность энергопоставокЭнергетика
13:14