    Хакан Фидан и Исхак Дар обсудили эскалацию между Пакистаном и Афганистаном

    В регионе
    • 27 февраля, 2026
    • 13:00
    Хакан Фидан и Исхак Дар обсудили эскалацию между Пакистаном и Афганистаном

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и глава МИД Пакистана, заместитель премьер-министра Мухаммад Исхак Дар обсудили эскалацию между Пакистаном и Афганистаном.

    Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Пакистана.

    В ходе телефонного разговора Мухаммад Исхак Дар подчеркнул, что Пакистан адекватно ответил на неспровоцированную агрессию Афганистана, а пакистанские вооруженные силы успешно провели воздушные операции в рамках операции "Газаб-лиль-хакк" для защиты своего суверенитета и территориальной целостности.

    Стороны отметили важность мира и стабильности в регионе и договорились о продолжении консультацией о развитии событий.

