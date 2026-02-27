ГПС: Нарушители границы с иранского направления оказали вооруженное сопротивление
- 27 февраля, 2026
- 13:11
В зоне ответственности погранотряда "Гёйтепе" Государственной пограничной службы Азербайджана предотвращена попытка незаконного пересечения госграницы со стороны Ирана.
Как сообщили Report в ГПС, четверо неизвестных не подчинились требованию "Стой", открыли огонь по пограничникам и, воспользовавшись темным временем суток, скрылись в лесистой местности, бросив свертки.
В ходе совместных мероприятий с МВД обнаружены три свертка, содержащие наркотические вещества общей массой 33 кг 900 г.
По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.
