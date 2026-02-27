Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    ГПС: Нарушители границы с иранского направления оказали вооруженное сопротивление

    Происшествия
    • 27 февраля, 2026
    • 13:11
    ГПС: Нарушители границы с иранского направления оказали вооруженное сопротивление

    В зоне ответственности погранотряда "Гёйтепе" Государственной пограничной службы Азербайджана предотвращена попытка незаконного пересечения госграницы со стороны Ирана.

    Как сообщили Report в ГПС, четверо неизвестных не подчинились требованию "Стой", открыли огонь по пограничникам и, воспользовавшись темным временем суток, скрылись в лесистой местности, бросив свертки.

    В ходе совместных мероприятий с МВД обнаружены три свертка, содержащие наркотические вещества общей массой 33 кг 900 г.

    По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

    Граница Азербайджана Иран Азербайджанские пограничники Государственная пограничная служба МВД Азербайджана контрабанда наркотиков
    DSX: İran istiqamətindən dövlət sərhədini pozmağa cəhd edən şəxslər silahlı müqavimət göstərib

