ГПС: Нарушители границы с иранского направления оказали вооруженное сопротивление

В зоне ответственности погранотряда "Гёйтепе" Государственной пограничной службы Азербайджана предотвращена попытка незаконного пересечения госграницы со стороны Ирана.

Как сообщили Report в ГПС, четверо неизвестных не подчинились требованию "Стой", открыли огонь по пограничникам и, воспользовавшись темным временем суток, скрылись в лесистой местности, бросив свертки.

В ходе совместных мероприятий с МВД обнаружены три свертка, содержащие наркотические вещества общей массой 33 кг 900 г.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.