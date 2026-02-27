В Ходжавенде в 2026 году запланирован ремонт 792 частных домов

В текущем 2026 году на территории Ходжавендского района намечен ремонт 792 жилых домов.

Как сообщает корреспондент Report из Ходжавенда, об этом сообщила журналистам сотрудница отдела по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Фидан Мамедли, в рамках медиа-тура, организованного в район по следам президента.

По ее словам, на территории Ходжавендского района площадью 1,51 тыс. кв. км и населением 12,5 тыс. человек расположены 1 город, 2 поселка и 80 сел:

"С момента освобождения Ходжавендского района от оккупации здесь интенсивно ведутся восстановительные и реконструкционные работы. В Ходжавенде насчитывается 980 частных домов, 133 из которых были признаны непригодными для проживания, а 847 - частично пригодными к использованию. Среди частично пригодных домов 55 уже приведены в полную готовность к эксплуатации. На протяжении этого года предстоит отремонтировать оставшиеся 792 дома".

Мамедли также отметила, что в рамках программы "Великого возвращения" процесс возвращения местных жителей в Ходжавендский район стартовал в сентябре прошлого года:

"На сегодняшний день жители вернулись в 5 населенных пунктов, в том числе в город Ходжавенд. В город Ходжавенд переехали 50 семей (194 человека), в посёлок Гадрут - 58 семей (233 человека), в село Сос - 85 семей (360 человек), в поселок Гырмызы Базар - 142 семьи (604 человека), в село Ходжавенд - 20 семей (94 человека). В общей сложности на свои земли вернулись 355 семей, что составляет 1 485 человек".

Отметим, что президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Арзу Алиева 25 февраля ознакомились с работами, проделанными в городе Ходжавенд.