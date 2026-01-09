İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Azərbaycan nefti 2 %-ə yaxın bahalaşıb

    Energetika
    • 09 yanvar, 2026
    • 09:47
    Azərbaycan nefti 2 %-ə yaxın bahalaşıb

    Dünya bazarında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin qiyməti 1,04 ABŞ dolları və ya 1,6 % artaraq 65,64 ABŞ dolları təşkil edib.

    Bu barədə "Report"a neft bazarındakı mənbə məlumat verib.

    Hərracların nəticələrinə görə, "Brent" markalı neftin mart fyuçerslərinin qiyməti 62,93 ABŞ dolları təşkil edib.

    Türkiyənin Ceyhan limanında FOB bazasında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 1,06 ABŞ dolları və ya 1,69 % artaraq 63,86 ABŞ dolları təşkil edib.

    Azərbaycanın builki dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 65 ABŞ dollarından hesablanıb.

    Xatırladaq ki, "Azeri Light" neftinin ən aşağı qiyməti 2020-ci il aprelin 21-də (15,81 ABŞ dolları), maksimal qiyməti isə 2008-ci ilin iyulunda (149,66 ABŞ dolları) qeydə alınıb. Azərbaycanda bu markadan olan neft "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG) yataqlar blokunun işlənməsi haqqında müqavilə çərçivəsində hasil edilir. Müqavilədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) payı 31,65 %-dir.

    Azeri Ligh Brent neft
    Цена азербайджанской нефти выросла почти на 2%
    Azeri Light oil price rises by over 1.6% on global markets

    Son xəbərlər

    10:20

    Ötən il uşağın anadan olmasına görə 98 mindən çox şəxsə birdəfəlik müavinət verilib

    Sosial müdafiə
    10:07

    Bakı metrosu ötən il 227 milyona yaxın sərnişin daşıyıb

    İnfrastruktur
    10:04
    Foto

    Hərbi Hava Qüvvələri komandanı və Hərbi prokuror hərbi hissələrdə olublar

    Hərbi
    10:04

    İranda etiraz dalğası genişlənib, aparıcı xəbər agentliklərinin saytları işləmir

    Region
    10:03

    Ermənistanlı nazir: "Azərbaycandan 7,6 min ton neft məhsullarının idxalını gözləyirik"

    Region
    10:03

    Yol polisi qeyri-sabit hava şəraiti ilə bağlı hərəkət iştirakçılarına müraciət edib

    Hadisə
    10:02

    Anar Əliyev Ağdamda vətəndaşları qəbul edəcək

    Sosial müdafiə
    09:55

    Masallı və Suraxanıda işıq olmayacaq

    Energetika
    09:47

    Azərbaycan nefti 2 %-ə yaxın bahalaşıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti