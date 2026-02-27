Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Генпрокуратура Казахстана начала проверку связей экс-чиновников с Эпштейном

    В регионе
    • 27 февраля, 2026
    • 13:19
    Генеральная прокуратура Казахстана начала проверку возможных связей бывших высокопоставленных чиновников республики с Джеффри Эпштейном.

    Как передает казахстанское бюро Report, об этом журналистам в Акорде сообщил Генпрокурор Казахстана Берик Асылов.

    Поводом для проверки стал депутатский запрос мажилисмена Асхата Рахимжанова, в котором поднимался вопрос о возможных контактах экс-чиновников Казахстана с Джеффри Эпштейном, осужденным за сексуальные преступления. По словам Берика Асылова, проверка проводится как органами прокуратуры, так и другими ведомствами.

    Генпрокурор отметил, что конкретные фамилии в рамках проверки пока не называются, однако подтвердил начало предварительной проверки по вопросу возможных контактов Карима Масимова (экс-премьер, бывший председатель Комитета нацбезопасности Казахстана, осужден в 2022 году за госизмену и попытку организации госпереворота - ред.) с Эпштейном, а также фактов его возможного пребывания в Казахстане.

    Кроме того, по словам Асылова, отдельно будет изучаться информация, связанная с бывшим заместителем премьер-министра и экс-главой Национального банка Кайратом Келимбетовым, в частности данные о его возможных зарубежных поездках и контактах.

    Джеффри Эпштейн - американский финансист, осужденный за сексуальные преступления и торговлю людьми.

    Он был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах Эпштейн организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет.

    В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.

