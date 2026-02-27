Генсек энергосовета Италии: Сотрудничество с Азербайджаном укрепляет безопасность энергопоставок

Взаимодействие с Азербайджаном выступает ключевым элементом для обеспечения надежности поставок энергоресурсов и увеличения гибкости энергетической системы Италии.

Как сообщает Report, об этом Euronews заявил генеральный секретарь Всемирного энергетического совета Италии Микеле Витьелло.

По его мнению, одобрение Европейской комиссией сделки по приобретению Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) 99,82% акций итальянской структуры Italiana Petroli у API Holding свидетельствует о том, что соглашение полностью отвечает антимонопольным нормам ЕС и общепринятым рыночным принципам.

"Данная покупка активов демонстрирует инвестиционную привлекательность энергетического сектора Италии и подтверждает уверенность в стабильности страны. Положительное заключение Еврокомиссии служит дополнительным доказательством того, что выбранный курс реализуется в строгом соответствии с регламентами Евросоюза", - отметил М. Витьелло.

Он также добавил, что наряду с повышением энергетической независимости Италии, крайне важно сохранять открытость для иностранного капитала, следуя логике свободного рынка.

"В связи с этим, стратегические партнерства и диверсификация связей с надежными государствами, в числе которых ключевые поставщики ресурсов, такие как Азербайджан, занимающий центральное место в энергетической архитектуре Средиземноморья, остаются основополагающими для гарантии безопасности поставок и гибкости системы", - подчеркнул генсек.

Он обратил внимание на то, что углубление коммерческих отношений между странами-партнерами способно также усилить сотрудничество и устойчивость на фоне сложной геополитической ситуации.

Издание напоминает, что соглашение о приобретении 99,82% акций Italiana Petroli было подписано компаниями SOCAR и API Holding 23 сентября 2025 года. Это приобретение представляет собой значимый этап в расширении деятельности SOCAR на европейском энергетическом рынке, а также послужит укреплению экономического и энергетического взаимодействия Азербайджана с Италией, способствуя энергобезопасности и устойчивому развитию Европы.

Как отметили в Еврокомиссии, данная сделка не создаст препятствий для конкуренции ввиду ограниченного влияния на рынок, в связи с чем рассмотрение заявки проходило по упрощенной процедуре слияния.