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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.05.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.05.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
31 мая 2023 г. 09:41
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.05.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,09%, составив 1,8182 маната, курс рубля снизился на 0,94% - до 0,0210 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8182

1 Российский рубль

0,0210

1 Австралийский доллар

1,1037

1 Аргентинское песо

0,0071

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3375

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0860

100 Вон Республики Корея

0,1285

1 Чешская крона

0,0767

100 Чилийских песо

0,2112

1 Китайский юань

0,2393

1 Датская крона

0,2441

1 Грузинский лари

0,6551

1 Гонконгский доллар

0,2170

1 Индийская рупия

0,0206

1 Британский фунт стерлингов

2,1060

100 Индонезийских рупий

0,0113

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1557

1 Швейцарский франк

1,8714

1 Израильский шекель

0,4574

1 Канадский доллар

1,2461

1 Кувейтский динар

5,5276

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0194

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3682

1 Мексиканское песо

0,0961

1 Молдавский лей

0,0957

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1512

100 Узбекских сумов

0,0149

1 Польский злотый

0,4001

1 Сингапурский доллар

1,2555

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2625

1 Турецкая лира

0,0825

1 Тайваньский доллар

0,0553

1 Таджикский сомони

0,1561

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,2165

1 Новозеландский доллар

1,0196

Золото (1 унция)

3332,1360

Серебро (1 унция)

39,4142

Платина (1 унция)

1728,9425

Палладиум (1 унция)

2404,9560
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (31.05.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (31.05.2023)

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