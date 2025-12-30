Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.12.2025)

    Финансы
    • 30 декабря, 2025
    • 09:19
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.12.2025)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,1%, до 2,0022 маната, а курс 100 российских рублей упал на 1,2%, до 2,1715 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    2,0022

    100 российских рублей

    2,1715

    1 австралийский доллар

    1,1407

    1 белорусский рубль

    0,5870

    1 болгарский лев

    1,0237

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1184

    1 чешская крона

    0,0825

    1 китайский юань

    0,2428

    1 датская крона

    0,2681

    1 грузинский лари

    0,6316

    1 гонконгский доллар

    0,2186

    1 индийская рупия

    0,0189

    1 британский фунт

    2,2970

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1854

    1 швейцарский франк

    2,1565

    1 израильский шекель

    0,5340

    1 канадский доллар

    1,2422

    1 кувейтский динар

    5,5257

    100 казахстанских тенге

    0,3388

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0195

    100 венгерских форинтов

    0,5180

    1 молдавский лей

    0,1014

    1 норвежская крона

    0,1695

    100 узбекских сомов

    0,0141

    100 пакистанских рупий

    0,6064

    1 польский злотый

    0,4736

    1 румынский лей

    0,3930

    1 сербский динар

    0,0170

    1 сингапурский доллар

    1,3233

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4533

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3291

    1 Турецкая лира

    0,0396

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0402

    100 Японских йен

    1,0896

    1 Новозеландский доллар

    0,9883

    Золото

    7419,3100

    Серебро

    126,6067

    Платина

    3684,3845

    Палладий

    2765,3730
    курсы валют ЦБА Доллар США
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (30.12.2025)
    CBA currency exchange rates (30.12.2025)

    Последние новости

    10:57

    В Баку состоится праздничный салют

    Внутренняя политика
    10:57
    Фото

    Анар Гулиев пригласил кыргызскую сторону к активному участию в WUF13

    Инфраструктура
    10:55

    Ахрор Бурханов: Баку и Ташкент готовят новые проекты в энергетике и цифровой экономике - ИНТЕРВЬЮ

    Внешняя политика
    10:54

    Сухогруз "Гафур Мамедов" прошел капремонт в Турции

    Инфраструктура
    10:48

    Управление маркетинга SOCAR заработало почти $360 млн от ненефтяного экспорта

    Энергетика
    10:46

    Грузия депортировала более 60 иностранцев, включая граждан Азербайджана

    В регионе
    10:43

    Агентство ИКТ выбирает аудитора

    Финансы
    10:40

    "SOCAR Polymer" увеличил экспортные доходы на 4,3%

    Энергетика
    10:35

    АЖД увеличили экспортные доходы почти в 6 раз

    Инфраструктура
    Лента новостей