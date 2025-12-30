Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.12.2025)
- 30 декабря, 2025
- 09:19
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,1%, до 2,0022 маната, а курс 100 российских рублей упал на 1,2%, до 2,1715 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
2,0022
|
100 российских рублей
|
2,1715
|
1 австралийский доллар
|
1,1407
|
1 белорусский рубль
|
0,5870
|
1 болгарский лев
|
1,0237
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1184
|
1 чешская крона
|
0,0825
|
1 китайский юань
|
0,2428
|
1 датская крона
|
0,2681
|
1 грузинский лари
|
0,6316
|
1 гонконгский доллар
|
0,2186
|
1 индийская рупия
|
0,0189
|
1 британский фунт
|
2,2970
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1854
|
1 швейцарский франк
|
2,1565
|
1 израильский шекель
|
0,5340
|
1 канадский доллар
|
1,2422
|
1 кувейтский динар
|
5,5257
|
100 казахстанских тенге
|
0,3388
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,5180
|
1 молдавский лей
|
0,1014
|
1 норвежская крона
|
0,1695
|
100 узбекских сомов
|
0,0141
|
100 пакистанских рупий
|
0,6064
|
1 польский злотый
|
0,4736
|
1 румынский лей
|
0,3930
|
1 сербский динар
|
0,0170
|
1 сингапурский доллар
|
1,3233
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4533
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3291
|
1 Турецкая лира
|
0,0396
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0402
|
100 Японских йен
|
1,0896
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9883
|
Золото
|
7419,3100
|
Серебро
|
126,6067
|
Платина
|
3684,3845
|
Палладий
|
2765,3730