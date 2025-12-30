Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (30.12.2025)
- 30 dekabr, 2025
- 09:06
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,1 % artaraq 2,0022 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,2 % azalaraq 2,1715 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
2,0022
|
100 Rusiya rublu
|
2,1715
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1407
|
1 Belarus rublu
|
0,5870
|
1 Bolqarıstan levi
|
1,0237
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1184
|
1 Çexiya kronu
|
0,0825
|
1 Çin yuanı
|
0,2428
|
1 Danimarka kronu
|
0,2681
|
1 Gürcü larisi
|
0,6316
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2186
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0189
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2970
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1854
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1565
|
1 İsrail şekeli
|
0,5340
|
1 Kanada dolları
|
1,2422
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5257
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3388
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0195
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5180
|
1 Moldova leyi
|
0,1014
|
1 Norveç kronu
|
0,1695
|
100 Özbək somu
|
0,0141
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6064
|
1 Polşa zlotası
|
0,4736
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3930
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0170
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3233
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4533
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3291
|
Türk lirəsi
|
0,0396
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0402
|
Yapon yeni
|
1,0896
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9883
|
Qızıl
|
7419,3100
|
Gümüş
|
126,6067
|
Platin
|
3684,3845
|
Palladium
|
2765,3730