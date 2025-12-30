İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (30.12.2025)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,1 % artaraq 2,0022 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,2 % azalaraq 2,1715 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    2,0022

    100 Rusiya rublu

    2,1715

    1 Avstraliya dolları

    1,1407

    1 Belarus rublu

    0,5870

    1 Bolqarıstan levi

    1,0237

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1184

    1 Çexiya kronu

    0,0825

    1 Çin yuanı

    0,2428

    1 Danimarka kronu

    0,2681

    1 Gürcü larisi

    0,6316

    1 Honq Konq dolları

    0,2186

    1 Hindistan rupisi

    0,0189

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2970

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1854

    1 İsveçrə frankı

    2,1565

    1 İsrail şekeli

    0,5340

    1 Kanada dolları

    1,2422

    1 Küveyt dinarı

    5,5257

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3388

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0195

    100 Macarıstan forinti

    0,5180

    1 Moldova leyi

    0,1014

    1 Norveç kronu

    0,1695

    100 Özbək somu

    0,0141

    100 Pakistan rupisi

    0,6064

    1 Polşa zlotası

    0,4736

    1 Rumıniya leyi

    0,3930

    1 Serbiya dinarı

    0,0170

    1 Sinqapur dolları

    1,3233

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4533

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3291

    Türk lirəsi

    0,0396

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0402

    Yapon yeni

    1,0896

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9883

    Qızıl

    7419,3100

    Gümüş

    126,6067

    Platin

    3684,3845

    Palladium

    2765,3730
