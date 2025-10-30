Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.10.2025)

Согласно официальным валютным курсам Центрального Банка Азербайджана на сегодняшний день, курс доллара США остался неизменным и составил 1,7000 маната.

Как сообщает "Report", курс евро остался неизменным - 1,9777 маната, а курс 100 российских рублей снизился на 1,4% и составил 2,1258 маната.