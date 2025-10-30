Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.10.2025)
- 30 октября, 2025
- 09:21
Согласно официальным валютным курсам Центрального Банка Азербайджана на сегодняшний день, курс доллара США остался неизменным и составил 1,7000 маната.
Как сообщает "Report", курс евро остался неизменным - 1,9777 маната, а курс 100 российских рублей снизился на 1,4% и составил 2,1258 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9777
|
100 российских рублей
|
2,1258
|
1 австралийский доллар
|
1,1212
|
1 белорусский рубль
|
0,5594
|
1 болгарский лев
|
1,0108
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1195
|
1 чешская крона
|
0,0812
|
1 китайский юань
|
0,2395
|
1 датская крона
|
0,2648
|
1 грузинский лари
|
0,6271
|
1 гонконгский доллар
|
0,2188
|
1 индийская рупия
|
0,0192
|
1 британский фунт
|
2,2471
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1812
|
1 швейцарский франк
|
2,1310
|
1 израильский шекель
|
0,5215
|
1 канадский доллар
|
1,2205
|
1 кувейтский динар
|
5,5437
|
100 казахстанских тенге
|
0,3214
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,5086
|
1 молдавский лей
|
0,1005
|
1 норвежская крона
|
0,1701
|
100 узбекских сомов
|
0,0142
|
100 пакистанских рупий
|
0,6029
|
1 польский злотый
|
0,4663
|
1 румынский лей
|
0,3890
|
1 сербский динар
|
0,0169
|
1 сингапурский доллар
|
1,3119
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4533
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3177
|
1 Турецкая лира
|
0,0405
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0405
|
100 Японских йен
|
1,1132
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9837
|
Золото
|
6755,6045
|
Серебро
|
81,2325
|
Платина
|
2729,0270
|
Палладий
|
2427,8550