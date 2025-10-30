Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.10.2025)

    Финансы
    • 30 октября, 2025
    • 09:21
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.10.2025)

    Согласно официальным валютным курсам Центрального Банка Азербайджана на сегодняшний день, курс доллара США остался неизменным и составил 1,7000 маната.

    Как сообщает "Report", курс евро остался неизменным - 1,9777 маната, а курс 100 российских рублей снизился на 1,4% и составил 2,1258 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9777

    100 российских рублей

    2,1258

    1 австралийский доллар

    1,1212

    1 белорусский рубль

    0,5594

    1 болгарский лев

    1,0108

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1195

    1 чешская крона

    0,0812

    1 китайский юань

    0,2395

    1 датская крона

    0,2648

    1 грузинский лари

    0,6271

    1 гонконгский доллар

    0,2188

    1 индийская рупия

    0,0192

    1 британский фунт

    2,2471

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1812

    1 швейцарский франк

    2,1310

    1 израильский шекель

    0,5215

    1 канадский доллар

    1,2205

    1 кувейтский динар

    5,5437

    100 казахстанских тенге

    0,3214

    1 катарский риал

    0,4663

    1 киргизский сом

    0,0195

    100 венгерских форинтов

    0,5086

    1 молдавский лей

    0,1005

    1 норвежская крона

    0,1701

    100 узбекских сомов

    0,0142

    100 пакистанских рупий

    0,6029

    1 польский злотый

    0,4663

    1 румынский лей

    0,3890

    1 сербский динар

    0,0169

    1 сингапурский доллар

    1,3119

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4533

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3177

    1 Турецкая лира

    0,0405

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0405

    100 Японских йен

    1,1132

    1 Новозеландский доллар

    0,9837

    Золото

    6755,6045

    Серебро

    81,2325

    Платина

    2729,0270

    Палладий

    2427,8550
