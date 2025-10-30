Ilham Aliyev Path to Victory
    Ilham Aliyev Path to Victory

    CBA currency exchange rates (30.10.2025)

    Finance
    • 30 October, 2025
    • 09:34
    CBA currency exchange rates (30.10.2025)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro remained unchanged at 1.9777 manats, and 100 Russian rubles decreased by 1.4% to 2.1258 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9777

    100 RUB (Russian ruble)

    2.1258

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1212

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5594

    1 BGN (Bulgarian lev)

    1.0108

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1195

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0812

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2395

    1 DKK (Danish krone)

    0.2648

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6271

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2188

    1 INR (Indian rupee)

    0.0192

    1 GBP (British pound)

    2.2471

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1812

    1 CHF (Swiss franc)

    2.1310

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5215

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2205

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5437

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3214

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4663

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0195

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5086

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.1005

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1701

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0142

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6029

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4663

    1 RON (Romanian leu)

    0.3890

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0169

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3119

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4533

    1 SDR (IMF)

    2.3177

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0405

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0405

    100 JPY (Japanese yen)

    1.1132

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9837

    Gold (1 ounce)

    6,755.6045

    Silver (1 ounce)

    81.2325

    Platinum (1 ounce)

    2,729.0270

    Palladium (1 ounce)

    1.7000
    CBA currency exchange rates
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (30.10.2025)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.10.2025)

    Latest News

    10:03

    Tokayev's former adviser Yerzhan Babakumarov killed in Kazakhstan

    Other countries
    09:49

    Azeri Light crude rise to $66.24 per barrel

    Energy
    09:42
    Photo

    Leyla Aliyeva meets participant of 'Young Beekeeper' project in Gabala

    Social security
    09:34

    CBA currency exchange rates (30.10.2025)

    Finance
    09:24

    Flights suspended at six Russian airports

    Region
    09:23

    Preparations for XIII Global Baku Forum discussed in Paris

    COP29
    09:13

    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (30.10.2025)

    Finance
    08:58
    Photo

    Exhibition 'Fire, Water, and Kisses' opens at Nine Senses gallery

    Exhibitions
    08:55

    Federal shutdown could cost US economy up to $14B

    Other countries
    All News Feed