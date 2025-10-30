CBA currency exchange rates (30.10.2025)
- 30 October, 2025
- 09:34
According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro remained unchanged at 1.9777 manats, and 100 Russian rubles decreased by 1.4% to 2.1258 manats.
|
Currency
|
Exchange rates
|
1 USD (US dollar)
|
1.7000
|
1 EUR (Euro)
|
1.9777
|
100 RUB (Russian ruble)
|
2.1258
|
1 AUD (Australian dollar)
|
1.1212
|
1 BYN (Belarusian ruble)
|
0.5594
|
1 BGN (Bulgarian lev)
|
1.0108
|
1 AED (UAE dirham)
|
0.4628
|
100 KRW (South Korean won)
|
0.1195
|
1 CZK (Czech koruna)
|
0.0812
|
1 CNY (Chinese yuan)
|
0.2395
|
1 DKK (Danish krone)
|
0.2648
|
1 GEL (Georgian lari)
|
0.6271
|
1 HKD (Hong Kong dollar)
|
0.2188
|
1 INR (Indian rupee)
|
0.0192
|
1 GBP (British pound)
|
2.2471
|
10,000 IRR (Iranian rial)
|
-
|
1 SEK (Swedish krona)
|
0.1812
|
1 CHF (Swiss franc)
|
2.1310
|
1 ILS (Israeli shekel)
|
0.5215
|
1 CAD (Canadian dollar)
|
1.2205
|
1 KWD (Kuwaiti dinar)
|
5.5437
|
1 KZT (Kazakhstani tenge)
|
0.3214
|
1 QAR (Qatari riyal)
|
0.4663
|
1 KGS (Kyrgyzstani som)
|
0.0195
|
100 HUF (Hungarian forint)
|
0.5086
|
1 MDL (Moldovan leu)
|
0.1005
|
1 NOK (Norwegian krone)
|
0.1701
|
100 UZS (Uzbekistani som)
|
0.0142
|
100 PKR (Pakistani rupee)
|
0.6029
|
1 PLN (Polish złoty)
|
0.4663
|
1 RON (Romanian leu)
|
0.3890
|
1 RSD (Serbian dinar)
|
0.0169
|
1 SGD (Singapore dollar)
|
1.3119
|
1 SAR (Saudi Arabian riyal)
|
0.4533
|
1 SDR (IMF)
|
2.3177
|
1 TRY (Turkish lira)
|
0.0405
|
1TMT (New Turkmenistan Manat)
|
0.4857
|
1 UAH (Ukrainian hryvnia)
|
0.0405
|
100 JPY (Japanese yen)
|
1.1132
|
1 NZD (New Zealand dollar)
|
0.9837
|
Gold (1 ounce)
|
6,755.6045
|
Silver (1 ounce)
|
81.2325
|
Platinum (1 ounce)
|
2,729.0270
|
Palladium (1 ounce)
|
1.7000