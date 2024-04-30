Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.04.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.04.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

https://static.report.az/photo/74eb8c69-7f4f-3a7a-99d8-acf007879544.png https://static.report.az/photo/74eb8c69-7f4f-3a7a-99d8-acf007879544.png

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2% - до 1,8199 маната, курс рубля снизился на 0,5% - до 0,0182 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8199 1 Российский рубль 0,0182 1 Австралийский доллар 1,1104 1 Аргентинское песо 0,0019 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3320 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0910 100 Вон Республики Корея 0,1233 1 Чешская крона 0,0724 100 Чилийских песо 0,1805 1 Китайский юань 0,2347 1 Датская крона 0,2440 1 Грузинский лари 0,6331 1 Гонконгский доллар 0,2172 1 Индийская рупия 0,0204 1 Британский фунт стерлингов 2,1327 100 Индонезийских рупий 0,0104 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1552 1 Швейцарский франк 1,8654 1 Израильский шекель 0,4521 1 Канадский доллар 1,2425 1 Кувейтский динар 5,5204 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0191 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3566 1 Мексиканское песо 0,0998 1 Молдавский лей 0,0958 1 Египетский фунт 0,0355 1 Норвежская крона 0,1543 100 Узбекских сумов 0,0135 1 Польский злотый 0,4218 1 Сингапурский доллар 1,2488 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2406 1 Турецкая лира 0,0524 1 Тайваньский доллар 0,0522 1 Таджикский сомони 0,1555 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0429 100 Японских йен 1,0841 1 Новозеландский доллар 1,0112 Золото (1 унция) 3953,7665 Серебро (1 унция) 45,6633 Платина (1 унция) 1613,3425 Палладиум (1 унция) 1649,4250 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (30.04.2024)