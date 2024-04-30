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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.04.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.04.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
30 апреля 2024 г. 09:23
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.04.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2% - до 1,8199 маната, курс рубля снизился на 0,5% - до 0,0182 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8199

1 Российский рубль

0,0182

1 Австралийский доллар

1,1104

1 Аргентинское песо

0,0019

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3320

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0910

100 Вон Республики Корея

0,1233

1 Чешская крона

0,0724

100 Чилийских песо

0,1805

1 Китайский юань

0,2347

1 Датская крона

0,2440

1 Грузинский лари

0,6331

1 Гонконгский доллар

0,2172

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,1327

100 Индонезийских рупий

0,0104

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1552

1 Швейцарский франк

1,8654

1 Израильский шекель

0,4521

1 Канадский доллар

1,2425

1 Кувейтский динар

5,5204

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0191

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3566

1 Мексиканское песо

0,0998

1 Молдавский лей

0,0958

1 Египетский фунт

0,0355

1 Норвежская крона

0,1543

100 Узбекских сумов

0,0135

1 Польский злотый

0,4218

1 Сингапурский доллар

1,2488

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2406

1 Турецкая лира

0,0524

1 Тайваньский доллар

0,0522

1 Таджикский сомони

0,1555

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0429

100 Японских йен

1,0841

1 Новозеландский доллар

1,0112

Золото (1 унция)

3953,7665

Серебро (1 унция)

45,6633

Платина (1 унция)

1613,3425

Палладиум (1 унция)

1649,4250
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (30.04.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (30.04.2024)

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