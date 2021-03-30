Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.03.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро упал на 0,17% - до 1,9998 маната, курс рубля поднялся на 0,45% - до 0,0225 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,9998
|
1 Российский рубль
|
0,0225
|
1 Австралийский доллар
|
1,3009
|
1 Аргентинское песо
|
0,0185
|
1 Белорусский рубль
|
0,6478
|
1 Бразильский реал
|
0,2940
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1141
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1499
|
1 Чешская крона
|
0,0766
|
100 Чилийских песо
|
0,2325
|
1 Китайский юань
|
0,2587
|
1 Датская крона
|
0,2689
|
1 Грузинский лари
|
0,5021
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2186
|
1 Индийская рупия
|
0,0233
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3418
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0117
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1957
|
1 Швейцарский франк
|
1,8094
|
1 Израильский шекель
|
0,5103
|
1 Канадский доллар
|
1,3501
|
1 Кувейтский динар
|
5,6254
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0200
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1124
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4100
|
1 Мексиканское песо
|
0,0826
|
1 Молдавский лей
|
0,0944
|
1 Египетский фунт
|
0,1081
|
1 Норвежская крона
|
0,1988
|
100 Узбекских сум
|
0,0162
|
1 Польский злотый
|
0,4285
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2610
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4143
|
1 Турецкая лира
|
0,2055
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0596
|
1 Таджикский сомони
|
0,1505
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0608
|
100 Японских йен
|
1,5458
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1943
|
Золото (1 унция)
|
2901,6195
|
Серебро (1 унция)
|
41,7995
|
Платина (1 унция)
|
1997,6275
|
Палладий (1 унция)
|
4322,3265