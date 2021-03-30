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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.03.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.03.2021) Курс доллара по отношению к манату не изменился
Финансы
30 марта 2021 г. 09:49
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.03.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро упал на 0,17% - до 1,9998 маната, курс рубля поднялся на 0,45% - до 0,0225 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,9998

1 Российский рубль

0,0225

1 Австралийский доллар

1,3009

1 Аргентинское песо

0,0185

1 Белорусский рубль

0,6478

1 Бразильский реал

0,2940

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1141

100 Вон Республики Корея

0,1499

1 Чешская крона

0,0766

100 Чилийских песо

0,2325

1 Китайский юань

0,2587

1 Датская крона

0,2689

1 Грузинский лари

0,5021

1 Гонконгский доллар

0,2186

1 Индийская рупия

0,0233

1 Британский фунт стерлингов

2,3418

100 Индонезийских рупий

0,0117

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1957

1 Швейцарский франк

1,8094

1 Израильский шекель

0,5103

1 Канадский доллар

1,3501

1 Кувейтский динар

5,6254

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0200

100 Ливанских фунтов

0,1124

1 Малазийский ринггит

0,4100

1 Мексиканское песо

0,0826

1 Молдавский лей

0,0944

1 Египетский фунт

0,1081

1 Норвежская крона

0,1988

100 Узбекских сум

0,0162

1 Польский злотый

0,4285

1 Сингапурский доллар

1,2610

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4143

1 Турецкая лира

0,2055

1 Тайваньский доллар

0,0596

1 Таджикский сомони

0,1505

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0608

100 Японских йен

1,5458

1 Новозеландский доллар

1,1943

Золото (1 унция)

2901,6195

Серебро (1 унция)

41,7995

Платина (1 унция)

1997,6275

Палладий (1 унция)

4322,3265
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (30.03.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (30.03.2021)

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