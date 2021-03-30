Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.03.2021)

Курс доллара по отношению к манату не изменился

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро упал на 0,17% - до 1,9998 маната, курс рубля поднялся на 0,45% - до 0,0225 маната.