Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.08.2025)
- 29 августа, 2025
- 09:17
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,22%, до 1,9829 маната, а курс 100 российских рублей понизился на 0,34%, до 2,1086 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9829
|
100 российских рублей
|
2,1086
|
1 австралийский доллар
|
1,1116
|
1 белорусский рубль
|
0,5686
|
1 болгарский лев
|
1,0137
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1224
|
1 чешская крона
|
0,0808
|
1 китайский юань
|
0,2384
|
1 датская крона
|
0,2656
|
1 грузинский лари
|
0,6320
|
1 гонконгский доллар
|
0,2182
|
1 индийская рупия
|
0,0194
|
1 британский фунт
|
2,2954
|
10 000 иранских риалов
|
0,0302
|
1 шведская крона
|
0,1791
|
1 швейцарский франк
|
2,1182
|
1 израильский шекель
|
0,5114
|
1 канадский доллар
|
1,2360
|
1 кувейтский динар
|
5,5643
|
100 казахстанских тенге
|
0,3162
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,4999
|
1 молдавский лей
|
0,1023
|
1 норвежская крона
|
0,1687
|
100 узбекских сомов
|
0,0136
|
100 пакистанских рупий
|
0,6007
|
1 польский злотый
|
0,4648
|
1 румынский лей
|
0,3910
|
1 сербский динар
|
0,0169
|
1 сингапурский доллар
|
1,3246
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4531
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3283
|
1 Турецкая лира
|
0,0413
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0412
|
100 Японских йен
|
1,1571
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0016
|
Золото
|
5794,4840
|
Серебро
|
66,0430
|
Платина
|
2302,4715
|
Палладий
|
1878,6955