Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.08.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,22%, до 1,9829 маната, а курс 100 российских рублей понизился на 0,34%, до 2,1086 маната.