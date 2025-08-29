    Ильхам Алиев Лига конференций УЕФА прогноз погоды

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.08.2025)

    Финансы
    • 29 августа, 2025
    • 09:17
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.08.2025)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,22%, до 1,9829 маната, а курс 100 российских рублей понизился на 0,34%, до 2,1086 маната.  

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9829

    100 российских рублей

    2,1086

    1 австралийский доллар

    1,1116

    1 белорусский рубль

    0,5686

    1 болгарский лев

    1,0137

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1224

    1 чешская крона

    0,0808

    1 китайский юань

    0,2384

    1 датская крона

    0,2656

    1 грузинский лари

    0,6320

    1 гонконгский доллар

    0,2182

    1 индийская рупия

    0,0194

    1 британский фунт

    2,2954

    10 000 иранских риалов

    0,0302

    1 шведская крона

    0,1791

    1 швейцарский франк

    2,1182

    1 израильский шекель

    0,5114

    1 канадский доллар

    1,2360

    1 кувейтский динар

    5,5643

    100 казахстанских тенге

    0,3162

    1 катарский риал

    0,4663

    1 киргизский сом

    0,0195

    100 венгерских форинтов

    0,4999

    1 молдавский лей

    0,1023

    1 норвежская крона

    0,1687

    100 узбекских сомов

    0,0136

    100 пакистанских рупий

    0,6007

    1 польский злотый

    0,4648

    1 румынский лей

    0,3910

    1 сербский динар

    0,0169

    1 сингапурский доллар

    1,3246

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4531

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3283

    1 Турецкая лира

    0,0413

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0412

    100 Японских йен

    1,1571

    1 Новозеландский доллар

    1,0016

    Золото

    5794,4840

    Серебро

    66,0430

    Платина

    2302,4715

    Палладий

    1878,6955
