    Maliyyə
    • 29 avqust, 2025
    • 09:05
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (29.08.2025)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.  

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,22 % artaraq 1,9829 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,34 % azalaraq 2,1086 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9829

    100 Rusiya rublu

    2,1086

    1 Avstraliya dolları

    1,1116

    1 Belarus rublu

    0,5686

    1 Bolqarıstan levi

    1,0137

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Korea vonu

    0,1224

    1 Çexiya kronu

    0,0808

    1 Çin yuanı

    0,2384

    1 Danimarka kronu

    0,2656

    1 Gürcü larisi

    0,6320

    1 Honq Konq dolları

    0,2182

    1 Hindistan rupisi

    0,0194

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2954

    10 000 İran rialı

    0,0302

    1 İsveç kronu

    0,1791

    1 İsveçrə frankı

    2,1182

    1 İsrail şekeli

    0,5114

    1 Kanada dolları

    1,2360

    1 Küveyt dinarı

    5,5643

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3162

    1 Qətər rialı

    0,4663

    1 Qırğız somu

    0,0195

    100 Macarıstan forinti

    0,4999

    1 Moldova leyi

    0,1023

    1 Norveç kronu

    0,1687

    100 Özbək somu

    0,0136

    100 Pakistan rupisi

    0,6007

    1 Polşa zlotası

    0,4648

    1 Rumıniya leyi

    0,3910

    1 Serbiya dinarı

    0,0169

    1 Sinqapur dolları

    1,3246

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4531

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3283

    Türk lirəsi

    0,0413

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0412

    Yapon yeni

    1,1571

    Yeni Zelandiya dolları

    1,0016

    Qızıl

    5794,4840

    Gümüş

    66,0430

    Platin

    2302,4715

    Palladium

    1878,6955
