Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.07.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро упал на 0,03% - до 1,9939 маната, курс рубля на 1,27% - до 0,0234 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1.9939
|
1 Российский рубль
|
0.0234
|
1 Австралийский доллар
|
1.2173
|
1 Аргентинское песо
|
0.0236
|
1 Белорусский рубль
|
0.7044
|
1 Бразильский реал
|
0.3296
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0.4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0.1030
|
100 Вон Республики Корея
|
0.1422
|
1 Чешская крона
|
0.0759
|
100 Чилийских песо
|
0.2216
|
1 Китайский юань
|
0.2427
|
1 Датская крона
|
0.2679
|
1 Грузинский лари
|
0.5515
|
1 Гонконгский доллар
|
0.2193
|
1 Индийская рупия
|
0.0227
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2.1861
|
100 Индонезийских рупий
|
0.0116
|
100 Иранских риалов
|
0.0040
|
1 Шведская крона
|
0.1936
|
1 Швейцарский франк
|
1.8526
|
1 Израильский шекель
|
0.4979
|
1 Канадский доллар
|
1.2709
|
1 Кувейтский динар
|
5.5561
|
1 Казахстанский тенге
|
0.0041
|
1 Киргизский сом
|
0.0220
|
100 Ливанских фунтов
|
0.1123
|
1 Малазийский ринггит
|
0.4001
|
1 Мексиканское песо
|
0.0774
|
1 Молдавский лей
|
0.1015
|
1 Египетский фунт
|
0.1066
|
1 Норвежская крона
|
0.1865
|
100 Узбекских сум
|
0.0167
|
1 Польский злотый
|
0.4516
|
1 Сингапурский доллар
|
1.2334
|
1 Саудовский риал
|
0.4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2.3894
|
1 Турецкая лира
|
0.2451
|
1 Тайваньский доллар
|
0.0580
|
1 Таджикский сомони
|
0.1649
|
1 Новый туркменский манат
|
0.4857
|
1 Украинская гривна
|
0.0613
|
100 Японских йен
|
1.6179
|
1 Новозеландский доллар
|
1.1308
|
Золото (1 унция)
|
3319.1820
|
Серебро (1 унция)
|
41.2131
|
Платина (1 унция)
|
1592.0500
|
Палладий (1 унция)
|
3862.3320