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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.07.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.07.2020) Курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната
Финансы
29 июля 2020 г. 09:57
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.07.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро упал на 0,03% - до 1,9939 маната, курс рубля на 1,27% - до 0,0234 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1.9939

1 Российский рубль

0.0234

1 Австралийский доллар

1.2173

1 Аргентинское песо

0.0236

1 Белорусский рубль

0.7044

1 Бразильский реал

0.3296

1 Дирхам ОАЭ

0.4628

1 Южноафриканский рэнд

0.1030

100 Вон Республики Корея

0.1422

1 Чешская крона

0.0759

100 Чилийских песо

0.2216

1 Китайский юань

0.2427

1 Датская крона

0.2679

1 Грузинский лари

0.5515

1 Гонконгский доллар

0.2193

1 Индийская рупия

0.0227

1 Британский фунт стерлингов

2.1861

100 Индонезийских рупий

0.0116

100 Иранских риалов

0.0040

1 Шведская крона

0.1936

1 Швейцарский франк

1.8526

1 Израильский шекель

0.4979

1 Канадский доллар

1.2709

1 Кувейтский динар

5.5561

1 Казахстанский тенге

0.0041

1 Киргизский сом

0.0220

100 Ливанских фунтов

0.1123

1 Малазийский ринггит

0.4001

1 Мексиканское песо

0.0774

1 Молдавский лей

0.1015

1 Египетский фунт

0.1066

1 Норвежская крона

0.1865

100 Узбекских сум

0.0167

1 Польский злотый

0.4516

1 Сингапурский доллар

1.2334

1 Саудовский риал

0.4532

1 СДР (спец. права заимствования) 

2.3894

1 Турецкая лира

0.2451

1 Тайваньский доллар

0.0580

1 Таджикский сомони

0.1649

1 Новый туркменский манат

0.4857

1 Украинская гривна

0.0613

100 Японских йен

1.6179

1 Новозеландский доллар

1.1308

Золото (1 унция)

3319.1820

Серебро (1 унция)

41.2131

Платина (1 унция)

1592.0500

Палладий (1 унция)

3862.3320
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (29.07.2020)

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