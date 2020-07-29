Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.07.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.07.2020)

Курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,03% - до 1,9939 маната, курс рубля на 1,27% - до 0,0234 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.9939 1 Российский рубль 0.0234 1 Австралийский доллар 1.2173 1 Аргентинское песо 0.0236 1 Белорусский рубль 0.7044 1 Бразильский реал 0.3296 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1030 100 Вон Республики Корея 0.1422 1 Чешская крона 0.0759 100 Чилийских песо 0.2216 1 Китайский юань 0.2427 1 Датская крона 0.2679 1 Грузинский лари 0.5515 1 Гонконгский доллар 0.2193 1 Индийская рупия 0.0227 1 Британский фунт стерлингов 2.1861 100 Индонезийских рупий 0.0116 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1936 1 Швейцарский франк 1.8526 1 Израильский шекель 0.4979 1 Канадский доллар 1.2709 1 Кувейтский динар 5.5561 1 Казахстанский тенге 0.0041 1 Киргизский сом 0.0220 100 Ливанских фунтов 0.1123 1 Малазийский ринггит 0.4001 1 Мексиканское песо 0.0774 1 Молдавский лей 0.1015 1 Египетский фунт 0.1066 1 Норвежская крона 0.1865 100 Узбекских сум 0.0167 1 Польский злотый 0.4516 1 Сингапурский доллар 1.2334 1 Саудовский риал 0.4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3894 1 Турецкая лира 0.2451 1 Тайваньский доллар 0.0580 1 Таджикский сомони 0.1649 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0613 100 Японских йен 1.6179 1 Новозеландский доллар 1.1308 Золото (1 унция) 3319.1820 Серебро (1 унция) 41.2131 Платина (1 унция) 1592.0500 Палладий (1 унция) 3862.3320 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook











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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (29.07.2020)