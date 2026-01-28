Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.01.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 1,07%, до 2,0401 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,33%, до 2,2295 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    2,0401

    100 российских рублей

    2,2295

    1 австралийский доллар

    1,1891

    1 белорусский рубль

    0,5753

    1 болгарский лев

    -

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1194

    1 чешская крона

    0,0842

    1 китайский юань

    0,2448

    1 датская крона

    0,2732

    1 грузинский лари

    0,6316

    1 гонконгский доллар

    0,2179

    1 индийская рупия

    0,0186

    1 британский фунт

    2,3464

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1931

    1 швейцарский франк

    2,2218

    1 израильский шекель

    0,5493

    1 канадский доллар

    1,2506

    1 кувейтский динар

    5,5511

    100 казахстанских тенге

    0,3376

    1 катарский риал

    0,4663

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5367

    1 молдавский лей

    0,1009

    1 норвежская крона

    0,1770

    100 узбекских сомов

    0,0140

    100 пакистанских рупий

    0,6074

    1 польский злотый

    0,4858

    1 румынский лей

    0,4002

    1 сербский динар

    0,0173

    1 сингапурский доллар

    1,3490

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4533

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3329

    1 Турецкая лира

    0,0392

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0397

    100 Японских йен

    1,1144

    1 Новозеландский доллар

    1,0233

    Золото

    8918,1150

    Серебро

    196,6331

    Платина

    4597,4375

    Палладий

    3350,8105
