Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.01.2026)
- 28 января, 2026
- 09:14
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 1,07%, до 2,0401 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,33%, до 2,2295 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
2,0401
|
100 российских рублей
|
2,2295
|
1 австралийский доллар
|
1,1891
|
1 белорусский рубль
|
0,5753
|
1 болгарский лев
|
-
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1194
|
1 чешская крона
|
0,0842
|
1 китайский юань
|
0,2448
|
1 датская крона
|
0,2732
|
1 грузинский лари
|
0,6316
|
1 гонконгский доллар
|
0,2179
|
1 индийская рупия
|
0,0186
|
1 британский фунт
|
2,3464
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1931
|
1 швейцарский франк
|
2,2218
|
1 израильский шекель
|
0,5493
|
1 канадский доллар
|
1,2506
|
1 кувейтский динар
|
5,5511
|
100 казахстанских тенге
|
0,3376
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5367
|
1 молдавский лей
|
0,1009
|
1 норвежская крона
|
0,1770
|
100 узбекских сомов
|
0,0140
|
100 пакистанских рупий
|
0,6074
|
1 польский злотый
|
0,4858
|
1 румынский лей
|
0,4002
|
1 сербский динар
|
0,0173
|
1 сингапурский доллар
|
1,3490
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4533
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3329
|
1 Турецкая лира
|
0,0392
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0397
|
100 Японских йен
|
1,1144
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0233
|
Золото
|
8918,1150
|
Серебро
|
196,6331
|
Платина
|
4597,4375
|
Палладий
|
3350,8105