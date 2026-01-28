Ilham Aliyev WUF13 Azerbaijan-Armenia peace process
    Finance
    • 28 January, 2026
    • 09:59
    CBA currency exchange rates (28.01.2026)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro increased by 1.07% to 2.0401 manats, and 100 Russian rubles rose by 0.33% to 2.2295 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    2.0401

    100 RUB (Russian ruble)

    2.2295

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1891

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5753

    1 BGN (Bulgarian lev)

    -

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1194

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0842

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2448

    1 DKK (Danish krone)

    0.2732

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6316

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2179

    1 INR (Indian rupee)

    0.0186

    1 GBP (British pound)

    2.3464

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1931

    1 CHF (Swiss franc)

    2.2218

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5493

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2506

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5511

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3376

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4663

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0194

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5367

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.1009

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1770

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0140

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6074

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4858

    1 RON (Romanian leu)

    0.4002

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0173

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3490

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4533

    1 SDR (IMF)

    2.3329

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0392

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0397

    100 JPY (Japanese yen)

    1.1144

    1 NZD (New Zealand dollar)

    1.0233

    Gold (1 ounce)

    8,918.1150

    Silver (1 ounce)

    196.6331

    Platinum (1 ounce)

    4,597.4375

    Palladium (1 ounce)

    3,350.8105
