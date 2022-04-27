Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.04.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,75%, до 1,8101, курс рубля повысился на 1,77%, до 0,0229 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,8101
|
1 Российский рубль
|
0,0229
|
1 Австралийский доллар
|
1,2209
|
1 Аргентинское песо
|
0,0148
|
1 Белорусский рубль
|
0,6186
|
1 Бразильский реал
|
0,3400
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1073
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1346
|
1 Чешская крона
|
0,0737
|
100 Чилийских песо
|
0,2015
|
1 Китайский юань
|
0,2594
|
1 Датская крона
|
0,2433
|
1 Грузинский лари
|
0,5583
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2167
|
1 Индийская рупия
|
0,0222
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1392
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0118
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1732
|
1 Швейцарский франк
|
1,7658
|
1 Израильский шекель
|
0,5144
|
1 Канадский доллар
|
1,3297
|
1 Кувейтский динар
|
5,5611
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0202
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1124
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3900
|
1 Мексиканское песо
|
0,0836
|
1 Молдавский лей
|
0,0922
|
1 Египетский фунт
|
0,0918
|
1 Норвежская крона
|
0,1843
|
100 Узбекских сум
|
0,0151
|
1 Польский злотый
|
0,3840
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2344
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3007
|
1 Турецкая лира
|
0,1148
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0578
|
1 Таджикский сомони
|
0,1364
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0571
|
100 Японских йен
|
1,3318
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1185
|
Золото (1 унция)
|
3226,6085
|
Серебро (1 унция)
|
39,9613
|
Платина (1 унция)
|
1572,8570
|
Палладий (1 унция)
|
3746,2900