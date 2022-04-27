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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.04.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.04.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
27 апреля 2022 г. 09:26
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.04.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,75%, до 1,8101, курс рубля повысился на 1,77%, до 0,0229 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,8101

1 Российский рубль

0,0229

1 Австралийский доллар

1,2209

1 Аргентинское песо

0,0148

1 Белорусский рубль

0,6186

1 Бразильский реал

0,3400

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1073

100 Вон Республики Корея

0,1346

1 Чешская крона

0,0737

100 Чилийских песо

0,2015

1 Китайский юань

0,2594

1 Датская крона

0,2433

1 Грузинский лари

0,5583

1 Гонконгский доллар

0,2167

1 Индийская рупия

0,0222

1 Британский фунт стерлингов

2,1392

100 Индонезийских рупий

0,0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1732

1 Швейцарский франк

1,7658

1 Израильский шекель

0,5144

1 Канадский доллар

1,3297

1 Кувейтский динар

5,5611

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0202

100 Ливанских фунтов

0,1124

1 Малазийский ринггит

0,3900

1 Мексиканское песо

0,0836

1 Молдавский лей

0,0922

1 Египетский фунт

0,0918

1 Норвежская крона

0,1843

100 Узбекских сум

0,0151

1 Польский злотый

0,3840

1 Сингапурский доллар

1,2344

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3007

1 Турецкая лира

0,1148

1 Тайваньский доллар

0,0578

1 Таджикский сомони

0,1364

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0571

100 Японских йен

1,3318

1 Новозеландский доллар

1,1185

Золото (1 унция)

3226,6085

Серебро (1 унция)

39,9613

Платина (1 унция)

1572,8570

Палладий (1 унция)

3746,2900
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (27.04.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (27.04.2022)

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