    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.11.2025)

    Финансы
    • 26 ноября, 2025
    • 09:25
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.11.2025)

    По данным Центрального банка Азербайджана, сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,6%, до 1,9691 манат, а курс 100 российских рублей понизился на 0,4%, до 2,1563 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9691

    100 российских рублей

    2,1563

    1 австралийский доллар

    1,1055

    1 белорусский рубль

    0,5709

    1 болгарский лев

    1,0069

    1 дирхам ОАЭ

    0,4629

    100 южнокорейских вон

    0,1159

    1 чешская крона

    0,0815

    1 китайский юань

    0,2400

    1 датская крона

    0,2637

    1 грузинский лари

    0,6293

    1 гонконгский доллар

    0,2186

    1 индийская рупия

    0,0191

    1 британский фунт

    2,2419

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1787

    1 швейцарский франк

    2,1088

    1 израильский шекель

    0,5184

    1 канадский доллар

    1,2076

    1 кувейтский динар

    5,5369

    100 казахстанских тенге

    0,3278

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0195

    100 венгерских форинтов

    0,5155

    1 молдавский лей

    0,0995

    1 норвежская крона

    0,1666

    100 узбекских сомов

    0,0142

    100 пакистанских рупий

    0,6044

    1 польский злотый

    0,4664

    1 румынский лей

    0,3869

    1 сербский динар

    0,0168

    1 сингапурский доллар

    1,3065

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4532

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3054

    1 Турецкая лира

    0,0400

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0402

    100 Японских йен

    1,0891

    1 Новозеландский доллар

    0,9670

    Золото

    7075,4680

    Серебро

    88,4286

    Платина

    2649,4670

    Палладий

    2378,1725
