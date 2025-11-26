Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.11.2025)
- 26 ноября, 2025
- 09:25
По данным Центрального банка Азербайджана, сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,6%, до 1,9691 манат, а курс 100 российских рублей понизился на 0,4%, до 2,1563 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9691
|
100 российских рублей
|
2,1563
|
1 австралийский доллар
|
1,1055
|
1 белорусский рубль
|
0,5709
|
1 болгарский лев
|
1,0069
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
100 южнокорейских вон
|
0,1159
|
1 чешская крона
|
0,0815
|
1 китайский юань
|
0,2400
|
1 датская крона
|
0,2637
|
1 грузинский лари
|
0,6293
|
1 гонконгский доллар
|
0,2186
|
1 индийская рупия
|
0,0191
|
1 британский фунт
|
2,2419
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1787
|
1 швейцарский франк
|
2,1088
|
1 израильский шекель
|
0,5184
|
1 канадский доллар
|
1,2076
|
1 кувейтский динар
|
5,5369
|
100 казахстанских тенге
|
0,3278
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,5155
|
1 молдавский лей
|
0,0995
|
1 норвежская крона
|
0,1666
|
100 узбекских сомов
|
0,0142
|
100 пакистанских рупий
|
0,6044
|
1 польский злотый
|
0,4664
|
1 румынский лей
|
0,3869
|
1 сербский динар
|
0,0168
|
1 сингапурский доллар
|
1,3065
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4532
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3054
|
1 Турецкая лира
|
0,0400
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0402
|
100 Японских йен
|
1,0891
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9670
|
Золото
|
7075,4680
|
Серебро
|
88,4286
|
Платина
|
2649,4670
|
Палладий
|
2378,1725