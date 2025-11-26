Ilham Aliyev Path to Victory WUF13 Budget package UEFA Champions League
    CBA currency exchange rates (26.11.2025)

    Finance
    • 26 November, 2025
    • 09:48
    CBA currency exchange rates (26.11.2025)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro went up by 0.6% to 1.9691 manats, and 100 Russian rubles decreased by 0.4% to 2.1563 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9691

    100 RUB (Russian ruble)

    2.1563

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1055

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5709

    1 BGN (Bulgarian lev)

    1.0069

    1 AED (UAE dirham)

    0.4629

    100 KRW (South Korean won)

    0.1159

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0815

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2400

    1 DKK (Danish krone)

    0.2637

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6293

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2186

    1 INR (Indian rupee)

    0.0191

    1 GBP (British pound)

    2.2419

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1787

    1 CHF (Swiss franc)

    2.1088

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5184

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2076

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5369

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3278

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4664

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0195

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5155

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.0995

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1666

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0142

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6044

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4664

    1 RON (Romanian leu)

    0.3869

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0168

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3065

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4532

    1 SDR (IMF)

    2.3054

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0400

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0402

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0891

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9670

    Gold (1 ounce)

    7,075.4680

    Silver (1 ounce)

    88.4286

    Platinum (1 ounce)

    2,649.4670

    Palladium (1 ounce)

    2,378.1725
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (26.11.2025)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.11.2025)

