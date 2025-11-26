İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (26.11.2025)

    Maliyyə
    • 26 noyabr, 2025
    • 09:14
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (26.11.2025)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,6 % artaraq 1,9691 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,4 % azalaraq 2,1563 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9691

    100 Rusiya rublu

    2,1563

    1 Avstraliya dolları

    1,1055

    1 Belarus rublu

    0,5709

    1 Bolqarıstan levi

    1,0069

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4629

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1159

    1 Çexiya kronu

    0,0815

    1 Çin yuanı

    0,2400

    1 Danimarka kronu

    0,2637

    1 Gürcü larisi

    0,6293

    1 Honq Konq dolları

    0,2186

    1 Hindistan rupisi

    0,0191

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2419

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1787

    1 İsveçrə frankı

    2,1088

    1 İsrail şekeli

    0,5184

    1 Kanada dolları

    1,2076

    1 Küveyt dinarı

    5,5369

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3278

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0195

    100 Macarıstan forinti

    0,5155

    1 Moldova leyi

    0,0995

    1 Norveç kronu

    0,1666

    100 Özbək somu

    0,0142

    100 Pakistan rupisi

    0,6044

    1 Polşa zlotası

    0,4664

    1 Rumıniya leyi

    0,3869

    1 Serbiya dinarı

    0,0168

    1 Sinqapur dolları

    1,3065

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4532

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3054

    Türk lirəsi

    0,0400

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0402

    Yapon yeni

    1,0891

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9670

    Qızıl

    7075,4680

    Gümüş

    88,4286

    Platin

    2649,4670

    Palladium

    2378,1725
