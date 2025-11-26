Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (26.11.2025)
- 26 noyabr, 2025
- 09:14
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,6 % artaraq 1,9691 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,4 % azalaraq 2,1563 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9691
|
100 Rusiya rublu
|
2,1563
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1055
|
1 Belarus rublu
|
0,5709
|
1 Bolqarıstan levi
|
1,0069
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4629
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1159
|
1 Çexiya kronu
|
0,0815
|
1 Çin yuanı
|
0,2400
|
1 Danimarka kronu
|
0,2637
|
1 Gürcü larisi
|
0,6293
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2186
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0191
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2419
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1787
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1088
|
1 İsrail şekeli
|
0,5184
|
1 Kanada dolları
|
1,2076
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5369
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3278
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0195
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5155
|
1 Moldova leyi
|
0,0995
|
1 Norveç kronu
|
0,1666
|
100 Özbək somu
|
0,0142
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6044
|
1 Polşa zlotası
|
0,4664
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3869
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0168
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3065
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4532
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3054
|
Türk lirəsi
|
0,0400
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0402
|
Yapon yeni
|
1,0891
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9670
|
Qızıl
|
7075,4680
|
Gümüş
|
88,4286
|
Platin
|
2649,4670
|
Palladium
|
2378,1725