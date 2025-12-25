Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL под Актау
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL под Актау

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.12.2025)

    Финансы
    • 25 декабря, 2025
    • 09:25
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.12.2025)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,1%, до 2,0019 маната, а курс 100 российских рублей - на 1,3%, до 2,1512 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    2,0019

    100 российских рублей

    2,1512

    1 австралийский доллар

    1,1408

    1 белорусский рубль

    0,5870

    1 болгарский лев

    1,0234

    1 дирхам ОАЭ

    0,4629

    100 южнокорейских вон

    0,1176

    1 чешская крона

    0,0824

    1 китайский юань

    0,2426

    1 датская крона

    0,2680

    1 грузинский лари

    0,6308

    1 гонконгский доллар

    0,2186

    1 индийская рупия

    0,0189

    1 британский фунт

    2,2976

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1852

    1 швейцарский франк

    2,1583

    1 израильский шекель

    0,5336

    1 канадский доллар

    1,2434

    1 кувейтский динар

    5,5343

    100 казахстанских тенге

    0,3310

    1 катарский риал

    0,4661

    1 киргизский сом

    0,0195

    100 венгерских форинтов

    0,5147

    1 молдавский лей

    0,1013

    1 норвежская крона

    0,1699

    100 узбекских сомов

    0,0141

    100 пакистанских рупий

    0,6067

    1 польский злотый

    0,4750

    1 румынский лей

    0,3933

    1 сербский динар

    0,0171

    1 сингапурский доллар

    1,3251

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4532

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3313

    1 Турецкая лира

    0,0397

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0404

    100 Японских йен

    1,0915

    1 Новозеландский доллар

    0,9931

    Золото

    7615,0140

    Серебро

    122,1790

    Платина

    3836,4325

    Палладий

    2935,6280
    курсы валют ЦБА Доллар США
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (25.12.2025)
    CBA currency exchange rates (25.12.2025)

    Последние новости

    10:00

    Отец Хокюмы Алиевой: Виновные в крушении самолета AZAL должны понести наказание

    Происшествия
    09:43

    В двух районах Баку возникнут перебои в газоснабжении

    Энергетика
    09:39

    Нефть марки Brent подешевела до $62,24 за баррель

    Энергетика
    09:35

    В Индии в результате ДТП с автобусом погибли по меньшей мере 10 человек

    Другие страны
    09:28
    Фото
    Видео

    В Баку почтили память жертв авиакатастрофы Баку-Грозный

    Происшествия
    09:25

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.12.2025)

    Финансы
    09:21
    Фото

    Очередная группа переселенцев отправилась в Агдам

    Внутренняя политика
    09:16

    В Ясамальском и Хазарском районах два человека погибли от отравления угарным газом

    Происшествия
    09:15

    Казахстан увеличил запасы золота

    В регионе
    Лента новостей