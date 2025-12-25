Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.12.2025)
- 25 декабря, 2025
- 09:25
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,1%, до 2,0019 маната, а курс 100 российских рублей - на 1,3%, до 2,1512 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
2,0019
|
100 российских рублей
|
2,1512
|
1 австралийский доллар
|
1,1408
|
1 белорусский рубль
|
0,5870
|
1 болгарский лев
|
1,0234
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
100 южнокорейских вон
|
0,1176
|
1 чешская крона
|
0,0824
|
1 китайский юань
|
0,2426
|
1 датская крона
|
0,2680
|
1 грузинский лари
|
0,6308
|
1 гонконгский доллар
|
0,2186
|
1 индийская рупия
|
0,0189
|
1 британский фунт
|
2,2976
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1852
|
1 швейцарский франк
|
2,1583
|
1 израильский шекель
|
0,5336
|
1 канадский доллар
|
1,2434
|
1 кувейтский динар
|
5,5343
|
100 казахстанских тенге
|
0,3310
|
1 катарский риал
|
0,4661
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,5147
|
1 молдавский лей
|
0,1013
|
1 норвежская крона
|
0,1699
|
100 узбекских сомов
|
0,0141
|
100 пакистанских рупий
|
0,6067
|
1 польский злотый
|
0,4750
|
1 румынский лей
|
0,3933
|
1 сербский динар
|
0,0171
|
1 сингапурский доллар
|
1,3251
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4532
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3313
|
1 Турецкая лира
|
0,0397
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0404
|
100 Японских йен
|
1,0915
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9931
|
Золото
|
7615,0140
|
Серебро
|
122,1790
|
Платина
|
3836,4325
|
Палладий
|
2935,6280