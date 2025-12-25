İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (25.12.2025)

    Maliyyə
    • 25 dekabr, 2025
    • 09:07
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (25.12.2025)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,1 % azalaraq 2,0019 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,3 % azalaraq 2,1512 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    2,0019

    100 Rusiya rublu

    2,1512

    1 Avstraliya dolları

    1,1408

    1 Belarus rublu

    0,5870

    1 Bolqarıstan levi

    1,0234

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4629

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1176

    1 Çexiya kronu

    0,0824

    1 Çin yuanı

    0,2426

    1 Danimarka kronu

    0,2680

    1 Gürcü larisi

    0,6308

    1 Honq Konq dolları

    0,2186

    1 Hindistan rupisi

    0,0189

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2976

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1852

    1 İsveçrə frankı

    2,1583

    1 İsrail şekeli

    0,5336

    1 Kanada dolları

    1,2434

    1 Küveyt dinarı

    5,5343

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3310

    1 Qətər rialı

    0,4661

    1 Qırğız somu

    0,0195

    100 Macarıstan forinti

    0,5147

    1 Moldova leyi

    0,1013

    1 Norveç kronu

    0,1699

    100 Özbək somu

    0,0141

    100 Pakistan rupisi

    0,6067

    1 Polşa zlotası

    0,4750

    1 Rumıniya leyi

    0,3933

    1 Serbiya dinarı

    0,0171

    1 Sinqapur dolları

    1,3251

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4532

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3313

    Türk lirəsi

    0,0397

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0404

    Yapon yeni

    1,0915

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9931

    Qızıl

    7615,0140

    Gümüş

    122,1790

    Platin

    3836,4325

    Palladium

    2935,6280
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.12.2025)
    CBA currency exchange rates (25.12.2025)

