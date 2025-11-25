Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.11.2025)

    Финансы
    • 25 ноября, 2025
    • 09:18
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.11.2025)

    По данным Центрального банка Азербайджана, сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,06%, до 1,9576 манат, а курс 100 российских рублей повысился на 0,7%, до 2,1644 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9576

    100 российских рублей

    2,1644

    1 австралийский доллар

    1,0971

    1 белорусский рубль

    0,5709

    1 болгарский лев

    1,0011

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1153

    1 чешская крона

    0,0810

    1 китайский юань

    0,2396

    1 датская крона

    0,2621

    1 грузинский лари

    0,6291

    1 гонконгский доллар

    0,2186

    1 индийская рупия

    0,0191

    1 британский фунт

    2,2267

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1778

    1 швейцарский франк

    2,1007

    1 израильский шекель

    0,5212

    1 канадский доллар

    1,2040

    1 кувейтский динар

    5,5314

    100 казахстанских тенге

    0,3271

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5116

    1 молдавский лей

    0,0994

    1 норвежская крона

    0,1658

    100 узбекских сомов

    0,0142

    100 пакистанских рупий

    0,6019

    1 польский злотый

    0,4620

    1 румынский лей

    0,3848

    1 сербский динар

    0,0167

    1 сингапурский доллар

    1,3030

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4533

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3053

    1 Турецкая лира

    0,0401

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0401

    100 Японских йен

    1,0842

    1 Новозеландский доллар

    0,9519

    Золото

    7040,8220

    Серебро

    87,5847

    Платина

    2652,1870

    Палладий

    2385,3125
    курс маната евро Доллар США
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (25.11.2025)

    Последние новости

    09:23
    Видео

    В Баку произошел пожар в доме, два человека пострадали

    Происшествия
    09:23

    Лига чемпионов УЕФА: "Карабах" сыграет с "Наполи" в Италии

    Футбол
    09:18

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.11.2025)

    Финансы
    09:14

    "Азербайджанское промышленное страхование" утвердит бюджет на 2026 год

    Финансы
    09:11

    Собрание акционеров Unibank пройдет в декабре

    Финансы
    09:04

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.11.2025)

    Финансы
    08:57

    Глава "Роснефти": КНР идет к созданию новой энергосистемы с вложениями в $900 млрд

    Другие страны
    08:46

    Лидеры Японии и США обсудили Украину

    Другие страны
    08:27

    В Баку на ряде основных улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    Лента новостей