Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.11.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,06%, до 1,9576 манат, а курс 100 российских рублей повысился на 0,7%, до 2,1644 маната.