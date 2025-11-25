Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.11.2025)
- 25 ноября, 2025
- 09:18
По данным Центрального банка Азербайджана, сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,06%, до 1,9576 манат, а курс 100 российских рублей повысился на 0,7%, до 2,1644 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9576
|
100 российских рублей
|
2,1644
|
1 австралийский доллар
|
1,0971
|
1 белорусский рубль
|
0,5709
|
1 болгарский лев
|
1,0011
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1153
|
1 чешская крона
|
0,0810
|
1 китайский юань
|
0,2396
|
1 датская крона
|
0,2621
|
1 грузинский лари
|
0,6291
|
1 гонконгский доллар
|
0,2186
|
1 индийская рупия
|
0,0191
|
1 британский фунт
|
2,2267
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1778
|
1 швейцарский франк
|
2,1007
|
1 израильский шекель
|
0,5212
|
1 канадский доллар
|
1,2040
|
1 кувейтский динар
|
5,5314
|
100 казахстанских тенге
|
0,3271
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5116
|
1 молдавский лей
|
0,0994
|
1 норвежская крона
|
0,1658
|
100 узбекских сомов
|
0,0142
|
100 пакистанских рупий
|
0,6019
|
1 польский злотый
|
0,4620
|
1 румынский лей
|
0,3848
|
1 сербский динар
|
0,0167
|
1 сингапурский доллар
|
1,3030
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4533
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3053
|
1 Турецкая лира
|
0,0401
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0401
|
100 Японских йен
|
1,0842
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9519
|
Золото
|
7040,8220
|
Серебро
|
87,5847
|
Платина
|
2652,1870
|
Палладий
|
2385,3125