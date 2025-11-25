Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (25.11.2025)
- 25 noyabr, 2025
- 09:07
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,06 % azalaraq 1,9576 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,7 % artaraq 2,1644 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9576
|
100 Rusiya rublu
|
2,1644
|
1 Avstraliya dolları
|
1,0971
|
1 Belarus rublu
|
0,5709
|
1 Bolqarıstan levi
|
1,0011
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1153
|
1 Çexiya kronu
|
0,0810
|
1 Çin yuanı
|
0,2396
|
1 Danimarka kronu
|
0,2621
|
1 Gürcü larisi
|
0,6291
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2186
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0191
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2267
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1778
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1007
|
1 İsrail şekeli
|
0,5212
|
1 Kanada dolları
|
1,2040
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5314
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3271
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5116
|
1 Moldova leyi
|
0,0994
|
1 Norveç kronu
|
0,1658
|
100 Özbək somu
|
0,0142
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6019
|
1 Polşa zlotası
|
0,4620
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3848
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0167
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3030
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4533
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3053
|
Türk lirəsi
|
0,0401
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0401
|
Yapon yeni
|
1,0842
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9519
|
Qızıl
|
7040,8220
|
Gümüş
|
87,5847
|
Platin
|
2652,1870
|
Palladium
|
2385,3125