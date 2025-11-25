İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (25.11.2025)

    Maliyyə
    • 25 noyabr, 2025
    • 09:07
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,06 % azalaraq 1,9576 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,7 % artaraq 2,1644 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9576

    100 Rusiya rublu

    2,1644

    1 Avstraliya dolları

    1,0971

    1 Belarus rublu

    0,5709

    1 Bolqarıstan levi

    1,0011

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1153

    1 Çexiya kronu

    0,0810

    1 Çin yuanı

    0,2396

    1 Danimarka kronu

    0,2621

    1 Gürcü larisi

    0,6291

    1 Honq Konq dolları

    0,2186

    1 Hindistan rupisi

    0,0191

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2267

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1778

    1 İsveçrə frankı

    2,1007

    1 İsrail şekeli

    0,5212

    1 Kanada dolları

    1,2040

    1 Küveyt dinarı

    5,5314

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3271

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5116

    1 Moldova leyi

    0,0994

    1 Norveç kronu

    0,1658

    100 Özbək somu

    0,0142

    100 Pakistan rupisi

    0,6019

    1 Polşa zlotası

    0,4620

    1 Rumıniya leyi

    0,3848

    1 Serbiya dinarı

    0,0167

    1 Sinqapur dolları

    1,3030

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4533

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3053

    Türk lirəsi

    0,0401

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0401

    Yapon yeni

    1,0842

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9519

    Qızıl

    7040,8220

    Gümüş

    87,5847

    Platin

    2652,1870

    Palladium

    2385,3125
