    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.11.2025)

    Финансы
    • 24 ноября, 2025
    • 09:15
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.11.2025)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,1%, до 1,9587 маната, а курс 100 российских рублей повысился на 1%, до 2,1501 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9587

    100 российских рублей

    2,1501

    1 австралийский доллар

    1,0983

    1 белорусский рубль

    0,5709

    1 болгарский лев

    1,0008

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1152

    1 чешская крона

    0,0808

    1 китайский юань

    0,2392

    1 датская крона

    0,2623

    1 грузинский лари

    0,6287

    1 гонконгский доллар

    0,2184

    1 индийская рупия

    0,0191

    1 британский фунт

    2,2273

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1781

    1 швейцарский франк

    2,1030

    1 израильский шекель

    0,5194

    1 канадский доллар

    1,2061

    1 кувейтский динар

    5,5332

    100 казахстанских тенге

    0,3264

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0195

    100 венгерских форинтов

    0,5104

    1 молдавский лей

    0,0990

    1 норвежская крона

    0,1660

    100 узбекских сомов

    0,0142

    100 пакистанских рупий

    0,6026

    1 польский злотый

    0,4623

    1 румынский лей

    0,3849

    1 сербский динар

    0,0167

    1 сингапурский доллар

    1,3005

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4533

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3019

    1 Турецкая лира

    0,0401

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0402

    100 Японских йен

    1,0859

    1 Новозеландский доллар

    0,9529

    Золото

    6875,3610

    Серебро

    84,8069

    Платина

    2609,1005

    Палладий

    2358,9540
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (24.11.2025)
    CBA currency exchange rates (24.11.2025)

