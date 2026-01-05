На освобожденных территориях Азербайджана в 2025 году от мин очищено около 70 тыс. га
- 05 января, 2026
- 15:38
На освобожденных территориях Азербайджана в 2025 году обезврежена 1861 противотанковая мина, 4 тыс. 963 противопехотных мины, 52 тыс. 392 неразорвавшихся боеприпаса.
Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) о гуманитарных операциях по разминированию.
Согласно информации, в прошлом году от мин очищено 69 205,7 гектаров территории.
Операции по разминированию проводились ANAMA, министерствами обороны, чрезвычайных ситуаций, Государственной пограничной службой и четырьмя частными компаниями на территориях города Ханкенди, Тертерского, Агдеринского, Кяльбаджарского, Агдамского, Ходжалинского, Шушинского, Ходжавендского, Лачынского, Физулинского, Джебраильского, Губадлинского и Зангиланского районов.