    Карабах
    • 05 января, 2026
    • 15:38
    На освобожденных территориях Азербайджана в 2025 году от мин очищено около 70 тыс. га

    На освобожденных территориях Азербайджана в 2025 году обезврежена 1861 противотанковая мина, 4 тыс. 963 противопехотных мины, 52 тыс. 392 неразорвавшихся боеприпаса.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) о гуманитарных операциях по разминированию.

    Согласно информации, в прошлом году от мин очищено 69 205,7 гектаров территории.

    Операции по разминированию проводились ANAMA, министерствами обороны, чрезвычайных ситуаций, Государственной пограничной службой и четырьмя частными компаниями на территориях города Ханкенди, Тертерского, Агдеринского, Кяльбаджарского, Агдамского, Ходжалинского, Шушинского, Ходжавендского, Лачынского, Физулинского, Джебраильского, Губадлинского и Зангиланского районов.

    мины взрывчатые вещества Агентство по разминированию освобожденные территории разминирование
    Ötən il 69 min hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib
    About 70,000 hectares cleared of mines in liberated Azerbaijani lands

