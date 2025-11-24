Ilham Aliyev Path to Victory WUF13 Budget package 2025 Islamic Solidarity Games COP30
    CBA currency exchange rates (24.11.2025)

    Finance
    • 24 November, 2025
    • 09:31
    CBA currency exchange rates (24.11.2025)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro went down by 0.1% to 1.9587 manats, and 100 Russian rubles increased by 1% to 2.1501 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9587

    100 RUB (Russian ruble)

    2.1501

    1 AUD (Australian dollar)

    1.0983

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5709

    1 BGN (Bulgarian lev)

    1.0008

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1152

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0808

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2392

    1 DKK (Danish krone)

    0.2623

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6287

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2184

    1 INR (Indian rupee)

    0.0191

    1 GBP (British pound)

    2.2273

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1781

    1 CHF (Swiss franc)

    2.1030

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5194

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2061

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5332

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3264

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4664

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0195

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5104

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.0990

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1660

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0142

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6026

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4623

    1 RON (Romanian leu)

    0.3849

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0167

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3005

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4533

    1 SDR (IMF)

    2.3019

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0401

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0402

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0859

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9529

    Gold (1 ounce)

    6,875.3610

    Silver (1 ounce)

    84.8069

    Platinum (1 ounce)

    2,609.1005

    Palladium (1 ounce)

    2,358.9540
