    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (24.11.2025)

    Maliyyə
    • 24 noyabr, 2025
    • 09:06
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (24.11.2025)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,1 % azalaraq 1,9587 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1 % artaraq 2,1501 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9587

    100 Rusiya rublu

    2,1501

    1 Avstraliya dolları

    1,0983

    1 Belarus rublu

    0,5709

    1 Bolqarıstan levi

    1,0008

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1152

    1 Çexiya kronu

    0,0808

    1 Çin yuanı

    0,2392

    1 Danimarka kronu

    0,2623

    1 Gürcü larisi

    0,6287

    1 Honq Konq dolları

    0,2184

    1 Hindistan rupisi

    0,0191

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2273

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1781

    1 İsveçrə frankı

    2,1030

    1 İsrail şekeli

    0,5194

    1 Kanada dolları

    1,2061

    1 Küveyt dinarı

    5,5332

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3264

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0195

    100 Macarıstan forinti

    0,5104

    1 Moldova leyi

    0,0990

    1 Norveç kronu

    0,1660

    100 Özbək somu

    0,0142

    100 Pakistan rupisi

    0,6026

    1 Polşa zlotası

    0,4623

    1 Rumıniya leyi

    0,3849

    1 Serbiya dinarı

    0,0167

    1 Sinqapur dolları

    1,3005

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4533

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3019

    Türk lirəsi

    0,0401

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0402

    Yapon yeni

    1,0859

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9529

    Qızıl

    6875,3610

    Gümüş

    84,8069

    Platin

    2609,1005

    Palladium

    2358,9540
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.11.2025)
    CBA currency exchange rates (24.11.2025)

