Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (24.11.2025)
- 24 noyabr, 2025
- 09:06
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,1 % azalaraq 1,9587 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1 % artaraq 2,1501 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9587
|
100 Rusiya rublu
|
2,1501
|
1 Avstraliya dolları
|
1,0983
|
1 Belarus rublu
|
0,5709
|
1 Bolqarıstan levi
|
1,0008
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1152
|
1 Çexiya kronu
|
0,0808
|
1 Çin yuanı
|
0,2392
|
1 Danimarka kronu
|
0,2623
|
1 Gürcü larisi
|
0,6287
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2184
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0191
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2273
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1781
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1030
|
1 İsrail şekeli
|
0,5194
|
1 Kanada dolları
|
1,2061
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5332
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3264
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0195
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5104
|
1 Moldova leyi
|
0,0990
|
1 Norveç kronu
|
0,1660
|
100 Özbək somu
|
0,0142
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6026
|
1 Polşa zlotası
|
0,4623
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3849
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0167
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3005
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4533
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3019
|
Türk lirəsi
|
0,0401
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0402
|
Yapon yeni
|
1,0859
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9529
|
Qızıl
|
6875,3610
|
Gümüş
|
84,8069
|
Platin
|
2609,1005
|
Palladium
|
2358,9540