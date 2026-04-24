Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.04.2026)
- 24 апреля, 2026
- 09:19
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,2%, до 1,9855 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,9%, до 2,2439 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9855
|
100 российских рублей
|
2,2439
|
1 австралийский доллар
|
1,2113
|
1 белорусский рубль
|
0,5824
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1147
|
1 чешская крона
|
0,0815
|
1 китайский юань
|
0,2487
|
1 датская крона
|
0,2657
|
1 грузинский лари
|
0,6324
|
1 гонконгский доллар
|
0,2170
|
1 индийская рупия
|
0,0180
|
1 британский фунт
|
2,2888
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1835
|
1 швейцарский франк
|
2,1602
|
1 израильский шекель
|
0,5658
|
1 канадский доллар
|
1,2400
|
1 кувейтский динар
|
5,5202
|
100 казахстанских тенге
|
0,3660
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5414
|
1 молдавский лей
|
0,0981
|
1 норвежская крона
|
0,1820
|
100 узбекских сомов
|
0,0141
|
100 пакистанских рупий
|
0,6072
|
1 польский злотый
|
0,4681
|
1 румынский лей
|
0,3900
|
1 сербский динар
|
0,0169
|
1 сингапурский доллар
|
1,3295
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4532
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3271
|
1 Турецкая лира
|
0,0378
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0387
|
100 Японских йен
|
1,0640
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9951
|
Золото
|
7949,3530
|
Серебро
|
127,6113
|
Платина
|
3390,9730
|
Палладий
|
2504,8905