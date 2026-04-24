    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.04.2026)

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.04.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,2%, до 1,9855 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,9%, до 2,2439 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9855

    100 российских рублей

    2,2439

    1 австралийский доллар

    1,2113

    1 белорусский рубль

    0,5824

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1147

    1 чешская крона

    0,0815

    1 китайский юань

    0,2487

    1 датская крона

    0,2657

    1 грузинский лари

    0,6324

    1 гонконгский доллар

    0,2170

    1 индийская рупия

    0,0180

    1 британский фунт

    2,2888

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1835

    1 швейцарский франк

    2,1602

    1 израильский шекель

    0,5658

    1 канадский доллар

    1,2400

    1 кувейтский динар

    5,5202

    100 казахстанских тенге

    0,3660

    1 катарский риал

    0,4663

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5414

    1 молдавский лей

    0,0981

    1 норвежская крона

    0,1820

    100 узбекских сомов

    0,0141

    100 пакистанских рупий

    0,6072

    1 польский злотый

    0,4681

    1 румынский лей

    0,3900

    1 сербский динар

    0,0169

    1 сингапурский доллар

    1,3295

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4532

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3271

    1 Турецкая лира

    0,0378

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0387

    100 Японских йен

    1,0640

    1 Новозеландский доллар

    0,9951

    Золото

    7949,3530

    Серебро

    127,6113

    Платина

    3390,9730

    Палладий

    2504,8905
    Курсы валют ЦБА Доллар США Центральный банк Азербайджана (ЦБА)
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (24.04.2026)
    CBA currency exchange rates (24.04.2026)

