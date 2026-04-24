    CBA currency exchange rates (24.04.2026)

    • 24 April, 2026
    • 09:36
    CBA currency exchange rates (24.04.2026)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro decreased by 0.2% to 1.9855 manats, while 100 Russian rubles fell by 0.9% to 2.2439 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9855

    100 RUB (Russian ruble)

    2.2439

    1 AUD (Australian dollar)

    1.2113

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5824

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1147

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0815

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2487

    1 DKK (Danish krone)

    0.2657

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6324

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2170

    1 INR (Indian rupee)

    0.0180

    1 GBP (British pound)

    2.2888

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1835

    1 CHF (Swiss franc)

    2.1602

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5658

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2400

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5202

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3660

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4663

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0194

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5414

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.0981

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1820

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0141

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6072

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4681

    1 RON (Romanian leu)

    0.3900

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0169

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3295

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4532

    1 SDR (IMF)

    2.3271

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0378

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0387

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0640

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9951

    Gold (1 ounce)

    7,949.3530

    Silver (1 ounce)

    127.6113

    Platinum (1 ounce)

    3,390.9730

    Palladium (1 ounce)

    2,504.8905
    Central Bank of Azerbaijan (CBA) Currency exchange rates
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (24.04.2026)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.04.2026)

