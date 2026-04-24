İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    Maliyyə
    • 24 aprel, 2026
    • 09:08
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (24.04.2026)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun 0,2 % azalaraq 1,9855 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,9 % azalaraq 2,2439 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9855

    100 Rusiya rublu

    2,2439

    1 Avstraliya dolları

    1,2113

    1 Belarus rublu

    0,5824

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1147

    1 Çexiya kronu

    0,0815

    1 Çin yuanı

    0,2487

    1 Danimarka kronu

    0,2657

    1 Gürcü larisi

    0,6324

    1 Honq Konq dolları

    0,2170

    1 Hindistan rupisi

    0,0180

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2888

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1835

    1 İsveçrə frankı

    2,1602

    1 İsrail şekeli

    0,5658

    1 Kanada dolları

    1,2400

    1 Küveyt dinarı

    5,5202

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3660

    1 Qətər rialı

    0,4663

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5414

    1 Moldova leyi

    0,0981

    1 Norveç kronu

    0,1820

    100 Özbək somu

    0,0141

    100 Pakistan rupisi

    0,6072

    1 Polşa zlotası

    0,4681

    1 Rumıniya leyi

    0,3900

    1 Serbiya dinarı

    0,0169

    1 Sinqapur dolları

    1,3295

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4532

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3271

    Türk lirəsi

    0,0378

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0387

    Yapon yeni

    1,0640

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9951

    Qızıl

    7949,3530

    Gümüş

    127,6113

    Platin

    3390,9730

    Palladium

    2504,8905
    ABŞ dolları Rusiya rublu Azərbaycan manatı
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.04.2026)
    CBA currency exchange rates (24.04.2026)

