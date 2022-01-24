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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.01.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.01.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
24 января 2022 г. 09:38
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.01.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,02% - до 1,9256, курс рубля понизился на 0,4% - до 0,0220 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9256

1 Российский рубль

0,0220

1 Австралийский доллар

1,2202

1 Аргентинское песо

0,0163

1 Белорусский рубль

0,6611

1 Бразильский реал

0,3119

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1126

100 Вон Республики Корея

0,1424

1 Чешская крона

0,0790

100 Чилийских песо

0,2130

1 Китайский юань

0, 2685

1 Датская крона

0,2587

1 Грузинский лари

0,5527

1 Гонконгский доллар

0,2183

1 Индийская рупия

0,0228

1 Британский фунт стерлингов

2,3041

100 Индонезийских рупий

0, 0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1849

1 Швейцарский франк

1,8601

1 Израильский шекель

0, 5402

1 Канадский доллар

1,3537

1 Кувейтский динар

5,6231

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1126

1 Малазийский ринггит

0,4062

1 Мексиканское песо

0,0831

1 Молдавский лей

0,0940

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,1912

100 Узбекских сум

0,0157

1 Польский злотый

0,4253

1 Сингапурский доллар

1,2652

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3834

1 Турецкая лира

0,1261

1 Тайваньский доллар

0,0614

1 Таджикский сомони

0,1509

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0602

100 Японских йен

1,4921

1 Новозеландский доллар

1,1420

Золото (1 унция)

3124,4045

Серебро (1 унция)

41,1336

Платина (1 унция)

1764,5745

Палладий (1 унция)

3600,5235
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (24.01.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (24.01.2022)

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