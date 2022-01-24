Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.01.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,02% - до 1,9256, курс рубля понизился на 0,4% - до 0,0220 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9256
|
1 Российский рубль
|
0,0220
|
1 Австралийский доллар
|
1,2202
|
1 Аргентинское песо
|
0,0163
|
1 Белорусский рубль
|
0,6611
|
1 Бразильский реал
|
0,3119
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1126
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1424
|
1 Чешская крона
|
0,0790
|
100 Чилийских песо
|
0,2130
|
1 Китайский юань
|
0, 2685
|
1 Датская крона
|
0,2587
|
1 Грузинский лари
|
0,5527
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2183
|
1 Индийская рупия
|
0,0228
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3041
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0119
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1849
|
1 Швейцарский франк
|
1,8601
|
1 Израильский шекель
|
0, 5402
|
1 Канадский доллар
|
1,3537
|
1 Кувейтский динар
|
5,6231
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0039
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1126
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4062
|
1 Мексиканское песо
|
0,0831
|
1 Молдавский лей
|
0,0940
|
1 Египетский фунт
|
0,1082
|
1 Норвежская крона
|
0,1912
|
100 Узбекских сум
|
0,0157
|
1 Польский злотый
|
0,4253
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2652
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3834
|
1 Турецкая лира
|
0,1261
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0614
|
1 Таджикский сомони
|
0,1509
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0602
|
100 Японских йен
|
1,4921
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1420
|
Золото (1 унция)
|
3124,4045
|
Серебро (1 унция)
|
41,1336
|
Платина (1 унция)
|
1764,5745
|
Палладий (1 унция)
|
3600,5235