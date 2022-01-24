Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.01.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.01.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,02% - до 1,9256, курс рубля понизился на 0,4% - до 0,0220 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9256 1 Российский рубль 0,0220 1 Австралийский доллар 1,2202 1 Аргентинское песо 0,0163 1 Белорусский рубль 0,6611 1 Бразильский реал 0,3119 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1126 100 Вон Республики Корея 0,1424 1 Чешская крона 0,0790 100 Чилийских песо 0,2130 1 Китайский юань 0, 2685 1 Датская крона 0,2587 1 Грузинский лари 0,5527 1 Гонконгский доллар 0,2183 1 Индийская рупия 0,0228 1 Британский фунт стерлингов 2,3041 100 Индонезийских рупий 0, 0119 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1849 1 Швейцарский франк 1,8601 1 Израильский шекель 0, 5402 1 Канадский доллар 1,3537 1 Кувейтский динар 5,6231 1 Казахстанский тенге 0,0039 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1126 1 Малазийский ринггит 0,4062 1 Мексиканское песо 0,0831 1 Молдавский лей 0,0940 1 Египетский фунт 0,1082 1 Норвежская крона 0,1912 100 Узбекских сум 0,0157 1 Польский злотый 0,4253 1 Сингапурский доллар 1,2652 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3834 1 Турецкая лира 0,1261 1 Тайваньский доллар 0,0614 1 Таджикский сомони 0,1509 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0602 100 Японских йен 1,4921 1 Новозеландский доллар 1,1420 Золото (1 унция) 3124,4045 Серебро (1 унция) 41,1336 Платина (1 унция) 1764,5745 Палладий (1 унция) 3600,5235 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (24.01.2022)