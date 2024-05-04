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Рэйчел Томпсон: Азербайджан был частью нашей группы с тех пор, как присоединился к банку

Рэйчел Томпсон: Азербайджан был частью нашей группы с тех пор, как присоединился к банку Азербайджан и Грузия были частью группы из 11 стран, куда помимо них входят Австралия, Камбоджа, Гонконг, Китай, Кирибати, Федеративные штаты Микронезии, Науру, Палау, Соломоновы острова и Тувала.
Финансы
4 мая 2024 г. 09:02
Рэйчел Томпсон: Азербайджан был частью нашей группы с тех пор, как присоединился к банку

Азербайджан и Грузия были частью группы из 11 стран, куда помимо них входят Австралия, Камбоджа, Гонконг, Китай, Кирибати, Федеративные штаты Микронезии, Науру, Палау, Соломоновы острова и Тувала.

Как передает корреспондент Report из Тбилиси, об этом журналистам заявила исполнительный директор АБР Рэйчел Томпсон по 11 странам, включая Азербайджан.

Она сама родом из Австралии, отметила Томсон.

"Мне очень повезло, потому что я представляю Азербайджан как акционера АБР, у каждого акционера есть управляющий, обычно это министр финансов. АБР представляет Самир Шарифов, который является одним из самых опытных членов нашей группы управляющих. Для меня большая честь пользоваться его мудрыми советами, как представить Азербайджан в АБР",- сказала она.

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