Рэйчел Томпсон: Азербайджан был частью нашей группы с тех пор, как присоединился к банку

Рэйчел Томпсон: Азербайджан был частью нашей группы с тех пор, как присоединился к банку

Азербайджан и Грузия были частью группы из 11 стран, куда помимо них входят Австралия, Камбоджа, Гонконг, Китай, Кирибати, Федеративные штаты Микронезии, Науру, Палау, Соломоновы острова и Тувала.

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