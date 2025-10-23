Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.10.2025)

    Финансы
    • 23 октября, 2025
    • 09:15
    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,1% и составил 1,9717 маната, а курс 100 российских рублей вырос на 0,18% - до 2,0922 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9717

    100 российских рублей

    2,0922

    1 австралийский доллар

    1,1025

    1 белорусский рубль

    0,5594

    1 болгарский лев

    1,0081

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1181

    1 чешская крона

    0,0811

    1 китайский юань

    0,2386

    1 датская крона

    0,2640

    1 грузинский лари

    0,6271

    1 гонконгский доллар

    0,2187

    1 индийская рупия

    0,0193

    1 британский фунт

    2,2675

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1804

    1 швейцарский франк

    2,1323

    1 израильский шекель

    0,5141

    1 канадский доллар

    1,2144

    1 кувейтский динар

    5,5451

    100 казахстанских тенге

    0,3156

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0195

    100 венгерских форинтов

    0,5061

    1 молдавский лей

    0,1002

    1 норвежская крона

    0,1697

    100 узбекских сомов

    0,0141

    100 пакистанских рупий

    0,6012

    1 польский злотый

    0,4656

    1 румынский лей

    0,3879

    1 сербский динар

    0,0168

    1 сингапурский доллар

    1,3083

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4533

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3148

    1 Турецкая лира

    0,0405

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0407

    100 Японских йен

    1,1154

    1 Новозеландский доллар

    0,9742

    Золото

    6954,0455

    Серебро

    82,5128

    Платина

    2729,2650

    Палладий

    2437,4515
    курсы валют ЦБА курс доллара
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.10.2025)
    CBA currency exchange rates (23.10.2025)

