Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.10.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,1% и составил 1,9717 маната, а курс 100 российских рублей вырос на 0,18% - до 2,0922 маната.