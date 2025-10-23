Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.10.2025)
- 23 октября, 2025
- 09:15
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,1% и составил 1,9717 маната, а курс 100 российских рублей вырос на 0,18% - до 2,0922 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9717
|
100 российских рублей
|
2,0922
|
1 австралийский доллар
|
1,1025
|
1 белорусский рубль
|
0,5594
|
1 болгарский лев
|
1,0081
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1181
|
1 чешская крона
|
0,0811
|
1 китайский юань
|
0,2386
|
1 датская крона
|
0,2640
|
1 грузинский лари
|
0,6271
|
1 гонконгский доллар
|
0,2187
|
1 индийская рупия
|
0,0193
|
1 британский фунт
|
2,2675
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1804
|
1 швейцарский франк
|
2,1323
|
1 израильский шекель
|
0,5141
|
1 канадский доллар
|
1,2144
|
1 кувейтский динар
|
5,5451
|
100 казахстанских тенге
|
0,3156
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,5061
|
1 молдавский лей
|
0,1002
|
1 норвежская крона
|
0,1697
|
100 узбекских сомов
|
0,0141
|
100 пакистанских рупий
|
0,6012
|
1 польский злотый
|
0,4656
|
1 румынский лей
|
0,3879
|
1 сербский динар
|
0,0168
|
1 сингапурский доллар
|
1,3083
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4533
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3148
|
1 Турецкая лира
|
0,0405
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0407
|
100 Японских йен
|
1,1154
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9742
|
Золото
|
6954,0455
|
Серебро
|
82,5128
|
Платина
|
2729,2650
|
Палладий
|
2437,4515