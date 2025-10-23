Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.10.2025)
- 23 oktyabr, 2025
- 09:01
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,1 % azalaraq 1,9717 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,18 % artaraq 2,0922 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9717
|
100 Rusiya rublu
|
2,0922
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1025
|
1 Belarus rublu
|
0,5594
|
1 Bolqarıstan levi
|
1,0081
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1181
|
1 Çexiya kronu
|
0,0811
|
1 Çin yuanı
|
0,2386
|
1 Danimarka kronu
|
0,2640
|
1 Gürcü larisi
|
0,6271
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2187
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0193
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2675
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1804
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1323
|
1 İsrail şekeli
|
0,5141
|
1 Kanada dolları
|
1,2144
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5451
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3156
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0195
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5061
|
1 Moldova leyi
|
0,1002
|
1 Norveç kronu
|
0,1697
|
100 Özbək somu
|
0,0141
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6012
|
1 Polşa zlotası
|
0,4656
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3879
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0168
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3083
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4533
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3148
|
Türk lirəsi
|
0,0405
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0407
|
Yapon yeni
|
1,1154
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9742
|
Qızıl
|
6954,0455
|
Gümüş
|
82,5128
|
Platin
|
2729,2650
|
Palladium
|
2437,4515