İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.10.2025)

    Maliyyə
    • 23 oktyabr, 2025
    • 09:01
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.10.2025)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,1 % azalaraq 1,9717 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,18 % artaraq 2,0922 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9717

    100 Rusiya rublu

    2,0922

    1 Avstraliya dolları

    1,1025

    1 Belarus rublu

    0,5594

    1 Bolqarıstan levi

    1,0081

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1181

    1 Çexiya kronu

    0,0811

    1 Çin yuanı

    0,2386

    1 Danimarka kronu

    0,2640

    1 Gürcü larisi

    0,6271

    1 Honq Konq dolları

    0,2187

    1 Hindistan rupisi

    0,0193

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2675

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1804

    1 İsveçrə frankı

    2,1323

    1 İsrail şekeli

    0,5141

    1 Kanada dolları

    1,2144

    1 Küveyt dinarı

    5,5451

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3156

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0195

    100 Macarıstan forinti

    0,5061

    1 Moldova leyi

    0,1002

    1 Norveç kronu

    0,1697

    100 Özbək somu

    0,0141

    100 Pakistan rupisi

    0,6012

    1 Polşa zlotası

    0,4656

    1 Rumıniya leyi

    0,3879

    1 Serbiya dinarı

    0,0168

    1 Sinqapur dolları

    1,3083

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4533

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3148

    Türk lirəsi

    0,0405

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0407

    Yapon yeni

    1,1154

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9742

    Qızıl

    6954,0455

    Gümüş

    82,5128

    Platin

    2729,2650

    Palladium

    2437,4515
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı valyuta məzənnələri
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.10.2025)
    CBA currency exchange rates (23.10.2025)

    Son xəbərlər

    10:05

    Beynəlxalq səyyahlar Şuşaya gəliblər

    Qarabağ
    10:05

    Bu ilin 9 ayında heyvan kəsimi və satışı mağazalarında 2 mindən çox nöqsan aşkarlanıb

    Sağlamlıq
    10:01

    Bütün sosial ödənişlər oktyabrın 24-də ödəniləcək

    Sosial müdafiə
    09:54

    NATO-ya üzv ölkələrin səfirləri Azərbaycana səfər edəcək - EKSKLÜZİV

    Xarici siyasət
    09:48
    Foto

    Bakıda 17 yaşlı yeniyetmənin bağırsağından taxta çıxarılıb

    Sağlamlıq
    09:47

    Rusiyada baş verən partlayış nəticəsində ölənlərin sayı 12-yə çatıb - YENİLƏNİB-2

    Region
    09:46

    "Çelsi" "Qarabağ"la oyundan əvvəl Çempionlar Liqasının tarixinə düşüb

    Futbol
    09:44

    Azərbaycanda sosial sığorta haqqının ödənilməsinə dair dəyişiklik müzakirə mərhələsindədir - RƏSMİ

    Sosial müdafiə
    09:43

    Gümrü merinin qohumu və Karapetyanın hərəkat üzvü həbs ediliblər

    Region
    Bütün Xəbər Lenti