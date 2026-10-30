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    Kamran Əliyev Abşeronda vətəndaşları qəbul edəcək

    Daxili siyasət
    • 30 oktyabr, 2026
    • 11:04
    Kamran Əliyev Abşeronda vətəndaşları qəbul edəcək
    Kamran Əliyev

    Baş prokuror Kamran Əliyev bu il noyabrın 5-də, saat 10:00-da Abşeron rayon prokurorluğunun inzibati binasında Abşeron və Zəngilan rayon sakinlərini qəbul edəcək.

    Bu barədə "Report"a Baş Prokurorluğun Mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, vətəndaşların qəbulla bağlı qeydiyyatı və Abşeron rayonuna gəlmələrinin təşkili rayon prokurorları tərəfindən həyata keçiriləcək.

    Vətəndaşlar yaşadıqları ərazi üzrə rayon prokurorluqlarına yazılı və ya şifahi müraciət etməklə yanaşı, əlaqə telefonları, elektron poçt ünvanı, həmçinin prokurorluğun sosial şəbəkələrdəki səhifələri vasitəsilə də qəbula yazıla bilərlər.

    Kamran Əliyev Vətəndaş qəbulu
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    44 filmi

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