Ilham Aliyev Path to Victory UEFA Champions League Central Bank Silk Road Forum
    Ilham Aliyev Path to Victory UEFA Champions League Central Bank Silk Road Forum

    CBA currency exchange rates (23.10.2025)

    Finance
    • 23 October, 2025
    • 09:21
    CBA currency exchange rates (23.10.2025)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro went down by 0.1% to 1.9717 manats, and 100 Russian rubles increased by 0.18% to 2.0922 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9717

    100 RUB (Russian ruble)

    2.0922

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1025

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5594

    1 BGN (Bulgarian lev)

    1.0081

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1181

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0811

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2386

    1 DKK (Danish krone)

    0.2640

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6271

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2187

    1 INR (Indian rupee)

    0.0193

    1 GBP (British pound)

    2.2675

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1804

    1 CHF (Swiss franc)

    2.1323

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5141

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2144

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5451

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3156

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4664

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0195

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5061

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.1002

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1697

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0141

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6012

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4656

    1 RON (Romanian leu)

    0.3879

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0168

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3083

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4533

    1 SDR (IMF)

    2.3148

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0405

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0407

    100 JPY (Japanese yen)

    1.1154

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9742

    Gold (1 ounce)

    6,954.0455

    Silver (1 ounce)

    82.5128

    Platinum (1 ounce)

    2,729.2650

    Palladium (1 ounce)

    2,437.4515
    CBA currency exchange rates
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.10.2025)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.10.2025)

    Latest News

    10:04

    NATO-accredited ambassadors to visit Azerbaijan in early November - EXCLUSIVE

    Foreign policy
    09:53

    Price of Brent crude oil exceeds $65

    Energy
    09:53

    Azeri Light crude surpasses $63 per barrel

    Energy
    09:42

    Qarabag rank second in ball recoveries in Champions League group stage

    Football
    09:39

    US investigators, Turkish experts to help Hong Kong with fatal plane crash probe

    Other countries
    09:21

    CBA currency exchange rates (23.10.2025)

    Finance
    09:12

    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (23.10.2025)

    Finance
    09:09

    Baku to host Eurasian Franchise Forum 2025

    Business
    08:58

    US Treasury announces imposing sanctions on major Russian oil producers

    Other countries
    All News Feed