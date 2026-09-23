Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.09.2026)

    Финансы
    • 23 сентября, 2026
    • 09:16
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.09.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4% до 1,9425 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,8% до 2,0166 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9425

    100 российских рублей

    2,0166

    1 австралийский доллар

    1,2074

    1 белорусский рубль

    0,5543

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1257

    1 чешская крона

    0,0798

    1 китайский юань

    0,2535

    1 датская крона

    0,2599

    1 грузинский лари

    0,6516

    1 гонконгский доллар

    0,2167

    1 индийская рупия

    0,0178

    1 британский фунт

    2,2636

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1726

    1 швейцарский франк

    2,0693

    1 израильский шекель

    0,5649

    1 канадский доллар

    1,2071

    1 кувейтский динар

    5,5076

    100 казахстанских тенге

    0,3796

    1 катарский риал

    0,4663

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5366

    1 молдавский лей

    0,0967

    1 норвежская крона

    0,1796

    100 узбекских сомов

    0,0144

    100 пакистанских рупий

    0,6127

    1 польский злотый

    0,4466

    1 румынский лей

    0,3682

    1 сербский динар

    0,0166

    1 сингапурский доллар

    1,3322

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4527

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3198

    1 Турецкая лира

    0,0348

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0380

    100 Японских йен

    1,0786

    1 Новозеландский доллар

    0,9693

    Золото

    7384,6725

    Серебро

    113,2621

    Платина

    3091,7135

    Палладий

    2213,1790
    Курсы валют ЦБА Доллар США Азербайджанский манат
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.09.2026)
    CBA currency exchange rates (23.09.2026)

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