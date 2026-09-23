Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.09.2026)
- 23 сентября, 2026
- 09:16
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4% до 1,9425 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,8% до 2,0166 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9425
|
100 российских рублей
|
2,0166
|
1 австралийский доллар
|
1,2074
|
1 белорусский рубль
|
0,5543
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1257
|
1 чешская крона
|
0,0798
|
1 китайский юань
|
0,2535
|
1 датская крона
|
0,2599
|
1 грузинский лари
|
0,6516
|
1 гонконгский доллар
|
0,2167
|
1 индийская рупия
|
0,0178
|
1 британский фунт
|
2,2636
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1726
|
1 швейцарский франк
|
2,0693
|
1 израильский шекель
|
0,5649
|
1 канадский доллар
|
1,2071
|
1 кувейтский динар
|
5,5076
|
100 казахстанских тенге
|
0,3796
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5366
|
1 молдавский лей
|
0,0967
|
1 норвежская крона
|
0,1796
|
100 узбекских сомов
|
0,0144
|
100 пакистанских рупий
|
0,6127
|
1 польский злотый
|
0,4466
|
1 румынский лей
|
0,3682
|
1 сербский динар
|
0,0166
|
1 сингапурский доллар
|
1,3322
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4527
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3198
|
1 Турецкая лира
|
0,0348
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0380
|
100 Японских йен
|
1,0786
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9693
|
Золото
|
7384,6725
|
Серебро
|
113,2621
|
Платина
|
3091,7135
|
Палладий
|
2213,1790