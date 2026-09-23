Ilham Aliyev Formula 1 Azerbaijan Grand Prix 2026 Azerbaijan-Armenia peace process US strikes on Iran
    Ilham Aliyev Formula 1 Azerbaijan Grand Prix 2026 Azerbaijan-Armenia peace process US strikes on Iran

    CBA currency exchange rates (23.09.2026)

    Finance
    • 23 September, 2026
    • 09:13
    CBA currency exchange rates (23.09.2026)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro decreased by 0.4% to 1.9425 manats, and 100 Russian rubles fell by 0.8% to 2.0166 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9425

    100 RUB (Russian ruble)

    2.0166

    1 AUD (Australian dollar)

    1.2074

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5543

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1257

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0798

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2535

    1 DKK (Danish krone)

    0.2599

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6516

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2167

    1 INR (Indian rupee)

    0.0178

    1 GBP (British pound)

    2.2636

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1726

    1 CHF (Swiss franc)

    2.0693

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5649

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2071

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5076

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3796

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4663

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0194

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5366

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.0967

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1796

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0144

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6127

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4466

    1 RON (Romanian leu)

    0.3682

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0166

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3322

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4527

    1 SDR (IMF)

    2.3198

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0348

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0380

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0786

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9693

    Gold (1 ounce)

    7,384.6725

    Silver (1 ounce)

    113.2621

    Platinum (1 ounce)

    3,091.7135

    Palladium (1 ounce)

    2,213.1790
    Central Bank of Azerbaijan (CBA) Currency exchange rates
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.09.2026)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.09.2026)

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