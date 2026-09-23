Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.09.2026)
- 23 sentyabr, 2026
- 09:07
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,4 % azalaraq 1,9425 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,8 % azalaraq 2,0166 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9425
|
100 Rusiya rublu
|
2,0166
|
1 Avstraliya dolları
|
1,2074
|
1 Belarus rublu
|
0,5543
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1257
|
1 Çexiya kronu
|
0,0798
|
1 Çin yuanı
|
0,2535
|
1 Danimarka kronu
|
0,2599
|
1 Gürcü larisi
|
0,6516
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2167
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0178
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2636
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1726
|
1 İsveçrə frankı
|
2,0693
|
1 İsrail şekeli
|
0,5649
|
1 Kanada dolları
|
1,2071
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5076
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3796
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5366
|
1 Moldova leyi
|
0,0967
|
1 Norveç kronu
|
0,1796
|
100 Özbək somu
|
0,0144
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6127
|
1 Polşa zlotası
|
0,4466
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3682
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0166
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3322
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4527
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3198
|
Türk lirəsi
|
0,0348
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0380
|
Yapon yeni
|
1,0786
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9693
|
Qızıl
|
7384,6725
|
Gümüş
|
113,2621
|
Platin
|
3091,7135
|
Palladium
|
2213,1790