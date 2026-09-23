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    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.09.2026)

    Maliyyə
    • 23 sentyabr, 2026
    • 09:07
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.09.2026)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,4 % azalaraq 1,9425 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,8 % azalaraq 2,0166 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9425

    100 Rusiya rublu

    2,0166

    1 Avstraliya dolları

    1,2074

    1 Belarus rublu

    0,5543

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1257

    1 Çexiya kronu

    0,0798

    1 Çin yuanı

    0,2535

    1 Danimarka kronu

    0,2599

    1 Gürcü larisi

    0,6516

    1 Honq Konq dolları

    0,2167

    1 Hindistan rupisi

    0,0178

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2636

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1726

    1 İsveçrə frankı

    2,0693

    1 İsrail şekeli

    0,5649

    1 Kanada dolları

    1,2071

    1 Küveyt dinarı

    5,5076

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3796

    1 Qətər rialı

    0,4663

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5366

    1 Moldova leyi

    0,0967

    1 Norveç kronu

    0,1796

    100 Özbək somu

    0,0144

    100 Pakistan rupisi

    0,6127

    1 Polşa zlotası

    0,4466

    1 Rumıniya leyi

    0,3682

    1 Serbiya dinarı

    0,0166

    1 Sinqapur dolları

    1,3322

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4527

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3198

    Türk lirəsi

    0,0348

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0380

    Yapon yeni

    1,0786

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9693

    Qızıl

    7384,6725

    Gümüş

    113,2621

    Platin

    3091,7135

    Palladium

    2213,1790
    ABŞ dolları Rusiya rublu Azərbaycan manatı Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Valyuta məzənnələri
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.09.2026)
    CBA currency exchange rates (23.09.2026)

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