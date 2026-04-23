    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.04.2026)

    Финансы
    • 23 апреля, 2026
    • 09:11
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.04.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,3%, до 1,9890 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,3%, до 2,2640 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9890

    100 российских рублей

    2,2640

    1 австралийский доллар

    1,2151

    1 белорусский рубль

    0,5824

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1148

    1 чешская крона

    0,0816

    1 китайский юань

    0,2488

    1 датская крона

    0,2661

    1 грузинский лари

    0,6318

    1 гонконгский доллар

    0,2171

    1 индийская рупия

    0,0181

    1 британский фунт

    2,2932

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1840

    1 швейцарский франк

    2,1641

    1 израильский шекель

    0,5665

    1 канадский доллар

    1,2435

    1 кувейтский динар

    5,5146

    100 казахстанских тенге

    0,3667

    1 катарский риал

    0,4663

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5443

    1 молдавский лей

    0,0984

    1 норвежская крона

    0,1827

    100 узбекских сомов

    0,0141

    100 пакистанских рупий

    0,6083

    1 польский злотый

    0,4684

    1 румынский лей

    0,3908

    1 сербский динар

    0,0169

    1 сингапурский доллар

    1,3317

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4533

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3327

    1 Турецкая лира

    0,0378

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0387

    100 Японских йен

    1,0655

    1 Новозеландский доллар

    1,0005

    Золото

    7998,3045

    Серебро

    129,6060

    Платина

    3471,6465

    Палладий

    2599,5465
