Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.04.2026)
- 23 апреля, 2026
- 09:11
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,3%, до 1,9890 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,3%, до 2,2640 маната.
Валюта
Курс
1 доллар США
1,7000
1 евро
1,9890
100 российских рублей
2,2640
1 австралийский доллар
1,2151
1 белорусский рубль
0,5824
1 дирхам ОАЭ
0,4628
100 южнокорейских вон
0,1148
1 чешская крона
0,0816
1 китайский юань
0,2488
1 датская крона
0,2661
1 грузинский лари
0,6318
1 гонконгский доллар
0,2171
1 индийская рупия
0,0181
1 британский фунт
2,2932
10 000 иранских риалов
-
1 шведская крона
0,1840
1 швейцарский франк
2,1641
1 израильский шекель
0,5665
1 канадский доллар
1,2435
1 кувейтский динар
5,5146
100 казахстанских тенге
0,3667
1 катарский риал
0,4663
1 киргизский сом
0,0194
100 венгерских форинтов
0,5443
1 молдавский лей
0,0984
1 норвежская крона
0,1827
100 узбекских сомов
0,0141
100 пакистанских рупий
0,6083
1 польский злотый
0,4684
1 румынский лей
0,3908
1 сербский динар
0,0169
1 сингапурский доллар
1,3317
1 Риал Саудовской Аравии
0,4533
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
2,3327
1 Турецкая лира
0,0378
1 Туркменский манат
0,4857
1 Украинская гривна
0,0387
100 Японских йен
1,0655
1 Новозеландский доллар
1,0005
Золото
7998,3045
Серебро
129,6060
Платина
3471,6465
Палладий
2599,5465