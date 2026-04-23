Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.04.2026)
- 23 aprel, 2026
- 09:05
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun 0,3 % azalaraq 1,9890 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,3 % azalaraq 2,2640 manat təşkil edib.
Valyuta
Məzənnə
1 ABŞ dolları
1,7000
1 Avro
1,9890
100 Rusiya rublu
2,2640
1 Avstraliya dolları
1,2151
1 Belarus rublu
0,5824
1 BƏƏ dirhəmi
0,4628
100 Cənubi Koreya vonu
0,1148
1 Çexiya kronu
0,0816
1 Çin yuanı
0,2488
1 Danimarka kronu
0,2661
1 Gürcü larisi
0,6318
1 Honq Konq dolları
0,2171
1 Hindistan rupisi
0,0181
1 İngilis funt sterlinqi
2,2932
10 000 İran rialı
-
1 İsveç kronu
0,1840
1 İsveçrə frankı
2,1641
1 İsrail şekeli
0,5665
1 Kanada dolları
1,2435
1 Küveyt dinarı
5,5146
100 Qazaxıstan təngəsi
0,3667
1 Qətər rialı
0,4663
1 Qırğız somu
0,0194
100 Macarıstan forinti
0,5443
1 Moldova leyi
0,0984
1 Norveç kronu
0,1827
100 Özbək somu
0,0141
100 Pakistan rupisi
0,6083
1 Polşa zlotası
0,4684
1 Rumıniya leyi
0,3908
1 Serbiya dinarı
0,0169
1 Sinqapur dolları
1,3317
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
0,4533
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
2,3327
Türk lirəsi
0,0378
Türkmənistan manatı
0,4857
Ukrayna Qrivnası
0,0387
Yapon yeni
1,0655
Yeni Zelandiya dolları
1,0005
Qızıl
7998,3045
Gümüş
129,6060
Platin
3471,6465
Palladium
2599,5465