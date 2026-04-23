    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.04.2026)

    Maliyyə
    • 23 aprel, 2026
    • 09:05
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun 0,3 % azalaraq 1,9890 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,3 % azalaraq 2,2640 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9890

    100 Rusiya rublu

    2,2640

    1 Avstraliya dolları

    1,2151

    1 Belarus rublu

    0,5824

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1148

    1 Çexiya kronu

    0,0816

    1 Çin yuanı

    0,2488

    1 Danimarka kronu

    0,2661

    1 Gürcü larisi

    0,6318

    1 Honq Konq dolları

    0,2171

    1 Hindistan rupisi

    0,0181

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2932

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1840

    1 İsveçrə frankı

    2,1641

    1 İsrail şekeli

    0,5665

    1 Kanada dolları

    1,2435

    1 Küveyt dinarı

    5,5146

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3667

    1 Qətər rialı

    0,4663

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5443

    1 Moldova leyi

    0,0984

    1 Norveç kronu

    0,1827

    100 Özbək somu

    0,0141

    100 Pakistan rupisi

    0,6083

    1 Polşa zlotası

    0,4684

    1 Rumıniya leyi

    0,3908

    1 Serbiya dinarı

    0,0169

    1 Sinqapur dolları

    1,3317

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4533

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3327

    Türk lirəsi

    0,0378

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0387

    Yapon yeni

    1,0655

    Yeni Zelandiya dolları

    1,0005

    Qızıl

    7998,3045

    Gümüş

    129,6060

    Platin

    3471,6465

    Palladium

    2599,5465
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.04.2026)
    CBA currency exchange rates (23.04.2026)

    Son xəbərlər

    22:11

    Ağ Ev Uitkoff və Kuşnerin Pakistana səfər edəcəyini təsdiqləyib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    21:54

    Pentaqon yaxınlığında iki avtobus toqquşub, azı 23 nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    21:37

    TÜRKPA Ermənistanda Türkiyə bayrağının yandırılmasını qınayıb

    Xarici siyasət
    21:36

    Azərbaycanın qadın güləşçiləri Avropa çempionatını 2 bürünc medalla başa vurublar - YENİLƏNİB-2

    Fərdi
    21:30

    Albaniyanın Aİ-yə üzvlüyü məsələsi müzakirə edilib

    Digər ölkələr
    21:09

    Aİ və ABŞ kritik əhəmiyyətli minerallar üzrə əməkdaşlıq barədə razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    20:59

    Naxçıvanda ümumi uzunluğu 94 kilometrdən çox olan yollar əsaslı təmir olunacaq

    İnfrastruktur
    20:50

    Yunanıstan və Azərbaycan təhsil sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    20:42

    Türkiyə XİN: Cənubi Qafqazda yaranan sülh bəzi qüvvələrə verilən güclü bir cavabdır

    Region
    Bütün Xəbər Lenti