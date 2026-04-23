    • 23 April, 2026
    • 09:26
    CBA currency exchange rates (23.04.2026)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro decreased by 0.3% to 1.9890 manats, while 100 Russian rubles fell by 0.3% to 2.2640 manats.

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9890

    100 RUB (Russian ruble)

    2.2640

    1 AUD (Australian dollar)

    1.2151

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5824

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1148

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0816

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2488

    1 DKK (Danish krone)

    0.2661

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6318

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2171

    1 INR (Indian rupee)

    0.0181

    1 GBP (British pound)

    2.2932

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1840

    1 CHF (Swiss franc)

    2.1641

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5665

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2435

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5146

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3667

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4663

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0194

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5443

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.0984

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1827

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0141

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6083

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4684

    1 RON (Romanian leu)

    0.3908

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0169

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3317

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4533

    1 SDR (IMF)

    2.3327

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0378

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0387

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0655

    1 NZD (New Zealand dollar)

    1.0005

    Gold (1 ounce)

    7,998.3045

    Silver (1 ounce)

    129.6060

    Platinum (1 ounce)

    3,471.6465

    Palladium (1 ounce)

    2,599.5465
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.04.2026)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.04.2026)

    Latest News

    21:53

    IDF says it struck buildings in Lebanese town where Hezbollah launched rockets from

    Other countries
    21:35

    Hajiyev mulls digital co-op, fight against fake news with Chinese minister

    Foreign policy
    21:18

    BIG urges int'l community to provide objective assessment of Armenia's policy of intolerance

    Foreign policy
    21:00
    Photo

    Mexican envoy mulls co-op opportunities in Azerbaijan's Nakhchivan

    Foreign policy
    20:41
    Photo

    Delegation from Turkish National Defense University visits Azerbaijan's Nakhchivan

    Military
    20:21

    EU calls for de-escalation in Middle East, preparing to strengthen its partnership with region

    Other countries
    20:01

    AFFA, Johan Cruyff Institute agree to cooperate in sports education

    Football
    19:41
    Photo

    AFFA, WUF13 Operations Company organize joint seminar

    Football
    19:21

    Czech Embassy announces dates of Babiš' visit to Azerbaijan

    Foreign policy
    All News Feed