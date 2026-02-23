Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.02.2026)

    Финансы
    • 23 февраля, 2026
    • 09:30
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.02.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,6%, до 2,0096 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,01%, до 2,2138 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    2,0096

    100 российских рублей

    2,2138

    1 австралийский доллар

    1,2020

    1 белорусский рубль

    0,5927

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1178

    1 чешская крона

    0,0830

    1 китайский юань

    0,2462

    1 датская крона

    0,2690

    1 грузинский лари

    0,6357

    1 гонконгский доллар

    0,2175

    1 индийская рупия

    0,0187

    1 британский фунт

    2,2983

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1882

    1 швейцарский франк

    2,2008

    1 израильский шекель

    0,5457

    1 канадский доллар

    1,2436

    1 кувейтский динар

    5,5457

    100 казахстанских тенге

    0,3405

    1 катарский риал

    0,4663

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5285

    1 молдавский лей

    0,0998

    1 норвежская крона

    0,1786

    100 узбекских сомов

    0,0139

    100 пакистанских рупий

    0,6078

    1 польский злотый

    0,4756

    1 румынский лей

    0,3943

    1 сербский динар

    0,0171

    1 сингапурский доллар

    1,3441

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4532

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3339

    1 Турецкая лира

    0,0388

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0393

    100 Японских йен

    1,1011

    1 Новозеландский доллар

    1,0174

    Золото

    8773,3770

    Серебро

    148,2159

    Платина

    3690,1900

    Палладий

    2979,0120
    курсы валют ЦБА
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.02.2026)
    CBA currency exchange rates (23.02.2026)
    Ты - Король

    Последние новости

    10:10

    В Шамкире автомобиль насмерть сбил пожилую женщину

    Происшествия
    10:09

    В Гёранбойском районе после вакцинации скончался младенец

    Происшествия
    10:08

    РФ атаковала Одесскую область ударными дронами, есть жертвы

    Другие страны
    10:06

    В Азербайджане за неделю произошло 593 пожара, спасены 37 человек

    Происшествия
    10:00

    В Сумгайыте 17-летняя девушка погибла в результате падения с высоты

    Происшествия
    09:57

    Доходы Азербайджана от экспорта удобрений сократились более чем на 32%

    Бизнес
    09:55

    Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Китае

    Другие страны
    09:38
    Фото

    Военный прокурор Азербайджана провел встречу с личным составом ВМС

    Армия
    09:38

    Цены на нефть подешевели более чем на 1%

    Энергетика
    Лента новостей