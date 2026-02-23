Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.02.2026)
- 23 февраля, 2026
- 09:30
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,6%, до 2,0096 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,01%, до 2,2138 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
2,0096
|
100 российских рублей
|
2,2138
|
1 австралийский доллар
|
1,2020
|
1 белорусский рубль
|
0,5927
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1178
|
1 чешская крона
|
0,0830
|
1 китайский юань
|
0,2462
|
1 датская крона
|
0,2690
|
1 грузинский лари
|
0,6357
|
1 гонконгский доллар
|
0,2175
|
1 индийская рупия
|
0,0187
|
1 британский фунт
|
2,2983
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1882
|
1 швейцарский франк
|
2,2008
|
1 израильский шекель
|
0,5457
|
1 канадский доллар
|
1,2436
|
1 кувейтский динар
|
5,5457
|
100 казахстанских тенге
|
0,3405
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5285
|
1 молдавский лей
|
0,0998
|
1 норвежская крона
|
0,1786
|
100 узбекских сомов
|
0,0139
|
100 пакистанских рупий
|
0,6078
|
1 польский злотый
|
0,4756
|
1 румынский лей
|
0,3943
|
1 сербский динар
|
0,0171
|
1 сингапурский доллар
|
1,3441
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4532
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3339
|
1 Турецкая лира
|
0,0388
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0393
|
100 Японских йен
|
1,1011
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0174
|
Золото
|
8773,3770
|
Серебро
|
148,2159
|
Платина
|
3690,1900
|
Палладий
|
2979,0120