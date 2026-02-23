Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.02.2026)
- 23 fevral, 2026
- 09:08
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,6 % artaraq 2,0096 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,01 % azalaraq 2,2138 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
2,0096
|
100 Rusiya rublu
|
2,2138
|
1 Avstraliya dolları
|
1,2020
|
1 Belarus rublu
|
0,5927
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1178
|
1 Çexiya kronu
|
0,0830
|
1 Çin yuanı
|
0,2462
|
1 Danimarka kronu
|
0,2690
|
1 Gürcü larisi
|
0,6357
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2175
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0187
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2983
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1882
|
1 İsveçrə frankı
|
2,2008
|
1 İsrail şekeli
|
0,5457
|
1 Kanada dolları
|
1,2436
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5457
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3405
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5285
|
1 Moldova leyi
|
0,0998
|
1 Norveç kronu
|
0,1786
|
100 Özbək somu
|
0,0139
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6078
|
1 Polşa zlotası
|
0,4756
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3943
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0171
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3441
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4532
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3339
|
Türk lirəsi
|
0,0388
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0393
|
Yapon yeni
|
1,1011
|
Yeni Zelandiya dolları
|
1,0174
|
Qızıl
|
8773,3770
|
Gümüş
|
148,2159
|
Platin
|
3690,1900
|
Palladium
|
2979,0120