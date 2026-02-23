İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.02.2026)

    Maliyyə
    23 fevral, 2026
    • 09:08
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.02.2026)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,6 % artaraq 2,0096 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,01 % azalaraq 2,2138 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    2,0096

    100 Rusiya rublu

    2,2138

    1 Avstraliya dolları

    1,2020

    1 Belarus rublu

    0,5927

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1178

    1 Çexiya kronu

    0,0830

    1 Çin yuanı

    0,2462

    1 Danimarka kronu

    0,2690

    1 Gürcü larisi

    0,6357

    1 Honq Konq dolları

    0,2175

    1 Hindistan rupisi

    0,0187

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2983

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1882

    1 İsveçrə frankı

    2,2008

    1 İsrail şekeli

    0,5457

    1 Kanada dolları

    1,2436

    1 Küveyt dinarı

    5,5457

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3405

    1 Qətər rialı

    0,4663

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5285

    1 Moldova leyi

    0,0998

    1 Norveç kronu

    0,1786

    100 Özbək somu

    0,0139

    100 Pakistan rupisi

    0,6078

    1 Polşa zlotası

    0,4756

    1 Rumıniya leyi

    0,3943

    1 Serbiya dinarı

    0,0171

    1 Sinqapur dolları

    1,3441

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4532

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3339

    Türk lirəsi

    0,0388

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0393

    Yapon yeni

    1,1011

    Yeni Zelandiya dolları

    1,0174

    Qızıl

    8773,3770

    Gümüş

    148,2159

    Platin

    3690,1900

    Palladium

    2979,0120
